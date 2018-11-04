مکان گرمخانه کارتن خواب های اصفهان مدعی جدید پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن پایان کارتن خوابی امید چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار مهر از مرگ کارتن خواب ها بر اثر شدت سرما خبر داد و اظهار داشت: بی خانمان هایی که در گرمخانه پایان کارتن خوابی امید اسکان یافته اند به دلیل نداشتن سیستم گرمایشی از سرما رنج می برند و این خبر به زودی در رسانه ها منتشر خواهد شد که کارتن خواب های اسکان یافته اصفهان بر اثر سرما تلف شده اند.

محسن انصاری دلیل اصلی نبود سیستم گرمایشی در این کاروانسرا را عدم صدور مجور از سازمان میراث فرهنگی دانست و گفت: از آنجایی که این بنا متعلق به سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان است این اجازه را به ما نداده اند تا برای تجهیز سیستم گرمایشی تغییراتی را در بنا ایجاد کنیم و نه تنها کمک مالی نمی کنند بلکه مانع اقدامات انجمن نیز می شوند.

فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در ادامه این پیگیری ها به خبرنگار مهر گفت: کاروانسرای تاریخی که کارتن خواب ها در آن اسکان دارند ثبت میراث فرهنگی است و برای بازسازی آن محل محدودیت وجود دارد و از آنجایی که در شهر اصفهان آثار فاخر و ارزشمندی وجود دارد بودجه را برای مرمت آن آثار صرف خواهیم کرد.

گرمخانه پایان کارتن خوابی امید اصفهان متعلق به اوقاف است!

وی با بیان اینکه برای مرمت کاروانسرا مانعی وجود ندارد، گفت: اگر انجمن پایان کارتن خوابی امید طرح عمرانی خود را تحویل سازمان دهد و پس بررسی کارشناسان دستکاری در بنا مشکلی برای بافت آن ایجاد نکند با کمک بخش خصوصی می توانند کاروانسرا را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.

این سخنان در حالی است که حجت الاسلام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا اوقاف اصفهان، مکانی را وقف انجمن پایان کارتن خوابی امید نمی کند، اظهار داشت: کاروانسرایی در میدان استقلال واقع شده و کارتن خوابها در آن اسکان یافته اند که از طرف شهرداری به این انجمن واگذار شده اما به دلیل بافت تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی آن را متعلق به خود می داند با اینکه آن ملک متعلق به اداره اوقاف است اما می توانیم در راستای کمک به شهرداری آن را در ازای مبلغی اندک در اختیار انجمن کارتن‌خوابی قرار دهیم.