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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۸:۴۷

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام خبر داد:

آغاز بارش باران در استان ایلام/ احتمال سیلاب وجود دارد

آغاز بارش باران در استان ایلام/ احتمال سیلاب وجود دارد

ایلام- رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام از آغاز بارش باران در استان ایلام از امروز خبر داد و گفت: احتمال سیلاب در مسیل ها وجود دارد.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز به تدریج سامانه بارشی به سطح استان نفوذ کرده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی در ابتدا ضعیف است و طی امروز انتظار بارش های پراکنده را داریم، اما از روز دوشنبه این سامانه تقویت می شود و به اوج فعالیت خود می رسد که طی روز دوشنبه و سه شنبه اوج فعالیت این سامانه است.

میهن پرست افزود:  این سامانه بارشی از قدرت بالایی برخوردار است و خطرات آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد و سیلابی شدن مسیل ها در طی فعالیت این سامانه وجود دارد.

وی گفت: این سامانه بارشی از روز چهارشنبه از سطح استان خارج می شود.

وی افزود: از این رو لازم است در خصوص خطرات احتمالی ناشی از این سامانه مسئولان امر تمهیدات لازم را به عمل آورند و مردم نیز به هشدارها توجه کنند.

کد مطلب 4449145

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