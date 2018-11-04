آغاز بارش باران در استان ایلام/ احتمال سیلاب وجود دارد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز به تدریج سامانه بارشی به سطح استان نفوذ کرده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی در ابتدا ضعیف است و طی امروز انتظار بارش های پراکنده را داریم، اما از روز دوشنبه این سامانه تقویت می شود و به اوج فعالیت خود می رسد که طی روز دوشنبه و سه شنبه اوج فعالیت این سامانه است.

میهن پرست افزود: این سامانه بارشی از قدرت بالایی برخوردار است و خطرات آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد و سیلابی شدن مسیل ها در طی فعالیت این سامانه وجود دارد.

وی گفت: این سامانه بارشی از روز چهارشنبه از سطح استان خارج می شود.

وی افزود: از این رو لازم است در خصوص خطرات احتمالی ناشی از این سامانه مسئولان امر تمهیدات لازم را به عمل آورند و مردم نیز به هشدارها توجه کنند.