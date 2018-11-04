به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری صبح یکشنبه در سومین جلسه کارگروه آموزش و پژوهش و فناوری استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه پژوهش نیازمند توجه است و لذا اجرایی کردن برنامههای هفته پژوهش فرصت مناسبی برای بذلتوجه به این بخش محسوب میشود، تأکید کرد: در این هفته میتوان با احصاء توانمندیهای استان در ارائه ایدههای برتر و عملیاتی کردن آنها گامهای اساسی برداشت.
وی بابیان اینکه پتانسیلهای حوزه صنعت و دانشگاه باید در هفته پژوهش ارائه شوند، افزود: اهتمام برای فعال کردن ذهن کنجکاو کسانی که میتوانند در راستای فناوریهای نوین ایده و طرح دهند، راه رسیدن به توسعه علمی و اقتصادی ما در استان سمنان است.
ضرورت کاربردی شدن پژوهشها
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان بابیان اینکه مراکز رشد، پارک علم و فناوری، دانشگاههای استان، فنی و حرفهای و آموزشوپرورش، بنیاد نخبگان و دهها ارگان دیگر در ارتقای سطح پژوهش و تحقیق نقشآفرین هستند، گفت: با کمترین دغدغه و هزینه میتوان با بها دادن به مقوله پژوهش، اقدامات مؤثر و مفیدی را برای توسعه علمی و پژوهشی انجام داد.
عسگری رمز موفقیت در مقوله پژوهش را هدفمندی آن دانست و گفت: حلقه مفقوده بین پژوهش و نیاز واحدهای تولیدی در استان سمنان احساس میشود که این امر میتواند با تعامل خوب برطرف شود، برای مثال دانشگاههای ما میتوانند چیزی شبیه بانک مسئله را در درون خود ایجاد کنند یعنی جائیکه گروههای علمی و پژوهشی، با کمک بخش خصوصی با واحدهای تولیدی و صنعتی، هماهنگ شده و بر روی نیاز علمی آن واحدها، پژوهش انجام دهند این یعنی کاربردی شدن پژوهش، که معتقدیم به توسعه اقتصادی و اشتغال در استان منجر میشود.
وی با تاکید بر حمایت از ایدههای نو در استان سمنان، افزود: برگزاری جشنواره ایده برتر و فعالیتهای استارتاپها دیگر پیشنهاد در راستای تقویت و گسترش حوزه پژوهش در جامعه محسوب میشود که در این حوزه انتظار میرود ایدهها و پژوهشها به سمت و سویی سوق پیدا کند، تا نظرهای واحدها و صاحبان تولید تامین شود.
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