سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راههای کشور گفت: در حال حاضر در استان مازندران (محورهای کندوان و کناره) و استان گیلان (محور های چابکسر، لاهیجان، تالش و آستارا) بارش باران ادامه دارد.

وی افزود: همچنین از ارتفاعات محور کرج-چالوس و محور فیروزکوه (محدوده گدوک) مه‌گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا تاکید کرد: باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزاد راه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره) با ترافیک نیمه سنگین همراه شده و دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جو آرام و ترافیک روان برخوردار است.