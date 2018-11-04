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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۵

آخرین وضعیت راه‌های کشور؛

بارش باران ومه‌گرفتگی درجاده‌های شمال/ترافیک در آزادراه تهران-کرج

بارش باران ومه‌گرفتگی درجاده‌های شمال/ترافیک در آزادراه تهران-کرج

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راههای کشور را اعلام کرد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راههای کشور گفت: در حال حاضر در استان مازندران (محورهای کندوان و کناره) و استان گیلان (محور های چابکسر، لاهیجان، تالش و آستارا) بارش باران ادامه دارد.

وی افزود: همچنین از ارتفاعات محور کرج-چالوس و محور فیروزکوه (محدوده گدوک) مه‌گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا تاکید کرد: باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین (محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزاد راه تهران-کرج (محدوده پل فردیس تا گرمدره) با ترافیک نیمه سنگین همراه شده و دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جو آرام و ترافیک روان برخوردار است.

کد مطلب 4449176

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