مجتمع بندری خمیر در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع بندری خمیر در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفظ وحدت اظهار داشت: اختلاف همواره به‌مثابه سم مهلکی است که می‌تواند جوامع را با پسرفت مواجه کند اما با تدبیر و هوشیاری مردم هرمزگان شاهد آن هستیم که استان در وحدت پیروان مذاهب زبانزد خاص و عام شده و همگان وظیفه داریم که از این وحدت و همدلی صیانت کنیم.

وی ادامه داد: باید پرسید که امروزه در جهان اسلام چه اتفاقی افتاده است که وضع کشورهای اسلامی به صورت نامناسبی درآمده و شاهد بروز جنگ ها در آنها هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مشترکات متعدد بین تشیع و تسنن اضافه کرد: در منطقه خمیر هرمزگان همواره علمای اندیشمند اهل سنت بر حفظ وحدت و خطرات تهدید کننده این مولفه مهم صحبت ها و نصایح خود را در طول دهه‌های اخیر مطرح کردند که امروز ثمره این اندیشه ها به صورت وحدت مثال زدنی و همزیستی مسالمت آمیز در آمده است.

وی به دغدغه‌های مسئولان، امام جمعه و معتمدین شهرستان بندرخمیر اشاره و افزود: این دغدغه ها در چند حوزه مطرح است که بر روی آن تمرکز کرده و با رایزنی با وزارتخانه‌ها و مسئولان در پی رفع آن ها هستیم.

نماینده شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشریح پیگیری های صورت گرفته از طریق کمیسیون عمران مجلس و کمیته بنادر و صنایع دریایی پیرامون مجتمع بندری خمیر اظهار داشت: متاسفانه این پروژه بنابر دلایلی متوقف شده بود بنحوی که تاخیری قابل توجه را در مسیر تکمیل خود شاهد بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه رفع دغدغه ها و توجه به ملاحظات زیست محیطی، از دلایل عمده و اصلی این تاخیر است افزود: از زمان مسئولیتم در سمت استانداری هرمزگان به دنبال به سرانجام رسانی این پروژه بوده ام و طی ماه های اخیر نیز با توجه به پیگیری ها و تقاضاهای مردم منطقه با طرح مشکلات این پروژه در کمیسیون عمران مجلس، و همچنین دعوت از مقامات ارشد سازمان محیط زیست کشور برای احیا و راه اندازی مجدد عملیات اجرایی این پروژه مهم و زیرساختی تلاش کرده ام.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: با تلاش ها و هماهنگی ها صورت گرفته، خرسندیم که اعلام کنیم طی روزهای آینده این پروژه با تجهیز کارگاه مجددا فعال خواهد شد.

هاشمی تختی اضافه کرد: در همین راستا مقرر شد سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان طی قراردادی ۲۴ ماهه و با تامین اعتبار ۳۶ میلیارد تومان این پروژه را به سرانجام برساند تا شاهد رفاه و رضایت هر چه بیشتر مردم منطقه به ویژه صیادان عزیز باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقاضای مردم خمیر، امام جمعه و مسئولان این شهرستان برای تکمیل باند برگشت محور خمیر بندرعباس (حدفاصل منبع آب تا گچین) نیز یادآور شد: این محور محوری مهم و اساسی به شمار می رود همانطور که همه می دانیم متصل کننده غرب و شرق کشور از طریق نوار ساحلی است و میتوان گفت که پروژه ای ملی و دغدغه ای استانی است.

هاشمی تختی با بیان اینکه به دلیل تنگناها و مشکلات اعتباری دولت، برخی از پیمانکاران دچار مشکلاتی شده اند، افزود: پیمانکار این قطعه نیز به دلیل همین مشکلات و عدم دریافت مطالبات، توان خود برای تکمیل آن را از دست داده است.

وی گفت: از همین رو در نشستی مشترک با استاندار و پیمانکار این پروژه با ذکر مشکلات رخ داده مقرر گردید اعتباری برابر با ۵۰۰ تومان که تنها بخشی از مطالبات این پیمانکار که از پیمانکاران خوشنام و متعهد و با مسئولیت است، برای آغاز مجدد پروژه پرداخت شود.

نماینده حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان اظهار امیدواری کرد، در صورت پرداخت اعتبار مذکور، قطعه برگشت حدفاصل گچین تا منبع آب نیز تا دهه فجر آماده افتتاح شود.

هاشمی تختی به مباحثی همانند آبرسانی، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان بندرخمیر اشاره و افزود: در فضای همدلی و وحدت موجود بسیار امیدواریم که بتوانیم مشکلات خمیر را یکی پس از دیگری رفع کرده و این شهرستان را در مسیر درست توسعه قرار دهیم.