۱۴ هزار خدمات درمانی به مددجویان کمیته امداد استان سمنان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب صبح یک‌شنبه در نشستی با اصحاب رسانه به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه طی هفت‌ماهه نخست امسال ۱۳ هزار و ۹۰۰ خدمات بهداشت و درمان به مددجویان تحت حمایت این نهاد ارائه‌شده است، ابراز داشت: برای ارائه این خدمات اعتباری معادل سه میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان صرف شد.

وی ضمن بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ مددجو از خدمات بهداشت و درمان کمیته امداد بهره‌مند شدند، اضافه کرد: ۴۳۱ مددجو دارای بیماری خاص، مبتلابه سرطان و صعب‌العلاج تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان وجود دارد که ارائه این خدمات می‌تواند بار مالی درمان را بر این بیماران کاهش دهد.

۳۴ مرکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد با کمیته امداد سمنان

معاون حمایت خانواده کمیته امداد استان سمنان مشارکت مراکز درمانی و خیران را در حوزه سلامت مددجویان گامی ارزشمند برشمرد و ابراز داشت: هم‌اکنون ۳۴ مرکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد کمیته امداد استان قرار دارند که مددجویان می‌توانند با مراجعه به آن‌ها از خدمات لازم بهره‌مند شوند.

عرب ضمن بیان اینکه طی مدت هفت‌ماهه نخست سال جاری بیماران نیازمند استان سمنان از کمک ۳۲۲ میلیون تومانی حامیان بهره‌مند شدند، تصریح کرد: ۶۲۰ حامی سلامت در طرح شفا وجود دارد که این تعداد حمایت از ۴۲۹ بیمار مددجو کمیته امداد را عهده‌دار هستند.

وی ضمن بیان اینکه برای ۲۱ هزار و ۵۸۱ مراجعه مددجویان تحت حمایت یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون تومان در سرفصل‌های متفاوت هزینه شده است، اضافه کرد: این افراد از خدماتی نظیر دندانپزشکی، هزینه‌های دارویی، عصا، عینک و ویلچر بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ۲۳ هزار و ۳۰۰ مددجو تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان هستند.