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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۱

در آستانه تحریم نفتی ایران ابراز شد؛

نگرانی آمریکایی‎ها از کاهش حضور نظامی در خاورمیانه

نگرانی آمریکایی‎ها از کاهش حضور نظامی در خاورمیانه

نظامیان آمریکایی مدعی هستند رویکرد واشنگتن مبنی بر کاهش نیرو و تجهیزات در خاورمیانه، آن هم در آستانه بازگشت تحریم‎های ضد ایرانی، جای تردید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست مدعی است مقامات نظامی آمریکا هشدار داده‌اند که کاهش حضور نظامی این کشور در خاورمیانه، توانایی برای واکنش به تهدیدهای ایران را کاهش می‌دهد.

آنها در تایید ادعای خود می‌افزایند: بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی، احتمال تقابل نیروهای ۲ کشور را افزایش می‌دهد.

تحریم‌های نفتی علیه ایران قرار است از فردا دوشنبه اجرایی شود و آمریکایی‌ها مدعی هستند ایران ممکن است از توانمندی های نظامی برای مسدود کردن مسیرهای تجاری دریایی استفاده کند.

این درحالی است که پنتاگون در راستای پیشبرد راهبرد واشنگتن مبنی بر به چالش کشیدن قدرت روسیه و چین، در حال کاهش نیروها و تجهیزات خود در خاورمیانه است.

آمریکا از ماه میلادی مارس، هیچ ناو هواپیمابری در منطقه نداشته است و بخش زیادی از باتری‌های سامانه‌های پاتریوت را نیز از خاورمیانه خارج کرده است.

اکنون آمریکایی‌ها می‌گویند تدارک جنگ با ایران چندین ماه طول می‌کشد حال‌آنکه بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، بسیار کمتر طول خواهد کشید.  

کد مطلب 4449205
مریم خرمایی

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