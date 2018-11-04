مجله مهر: مهم‌ترین پیشرفت‌های بشری در قرن بیستم اتفاق افتاده است که بعضی از مهم‌ترین این حوادث عبارتند از: اولین مخزن خارجی شاتل فضایی در سال ۱۹۷۷، کشتی کوئین الیزابت که سربازان آمریکائی را بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ به بندر نیویورک برمی‌گرداند، بازدید شاهزاده ولز در سال ۱۹۲۲ از هند که در این بازدید او سفر کوتاهی را سوار بر فیل سفید مقدس تجربه می‌کند، دیدار هیتلر با رهبر فرانسه در سال ۱۹۴۰ و همچنین تصویری از قویترین مرد جهان در شهر واشنگتن در سال ۱۹۲۳.