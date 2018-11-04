مسئول بعدی فدراسیون باید از کشتی بانوان حمایت کند

زهرا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فدراسیون کشتی و آینده کشتی بانوان گفت: نمی‌دانم چه بگویم، شرایط بسیاری بدی است، خادم و منظمی هر دو استعفا کردند. خادم و منظمی هر دو از افرادی بودند که کشتی بانوان را حمایت می‌کردند حال با رفتن این دو نمی‌دانیم چه کسی قرار است بیاید.

ملی پوش کشتی بانوان در ادامه افزود: امیدوارم هرکسی که سکان کشتی را در دست می‌گیرد کشتی بانوان را از دست ندهیم. در زمان حضور خادم مخالفان بسیاری با کشتی بانوان وجود داشت اما خادم و منظمی به هر طریقی که بود حمایت کردند تا کشتی بانوان حفظ شود.

یزدانی درباره وضعیت و شرایط خود گفت: تحت هر شرایطی تمریناتم را ادامه می‌دهم. نمی‌دانم آینده چه می‌شود چون تکلیف کشتی مشخص نیست.