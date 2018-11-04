  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مسئول بعدی فدراسیون باید از کشتی بانوان حمایت کند

مسئول بعدی فدراسیون باید از کشتی بانوان حمایت کند

ملی پوش کشتی بانوان تاکید کرد مسئول بعدی فدراسیون باید از این رشته حمایت کند.

زهرا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فدراسیون کشتی و آینده کشتی بانوان گفت: نمی‌دانم چه بگویم، شرایط بسیاری بدی است، خادم و منظمی هر دو استعفا کردند. خادم و منظمی هر دو از افرادی بودند که کشتی بانوان را حمایت می‌کردند حال با رفتن این دو نمی‌دانیم چه کسی قرار است بیاید.

ملی پوش کشتی بانوان در ادامه افزود: امیدوارم هرکسی که سکان کشتی را در دست می‌گیرد کشتی بانوان را از دست ندهیم. در زمان حضور خادم مخالفان بسیاری با کشتی بانوان وجود داشت اما خادم و منظمی به هر طریقی که بود حمایت کردند تا کشتی بانوان حفظ شود.

یزدانی درباره وضعیت و شرایط خود گفت: تحت هر شرایطی تمریناتم را ادامه می‌دهم. نمی‌دانم آینده چه می‌شود چون تکلیف کشتی مشخص نیست.

کد مطلب 4449248
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها