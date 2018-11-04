کشتی بانوان به حال خود رها نشود/ مسئولیت سنگین برای سرپرست جدید

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی کلاسیک بانوان از مهر ماه سال ۹۶ به صورت جدی و رسمی آغاز به کار کرد. دخترانی که سال‌ها در حسرت کشتی گرفتن بودند با حمایت‌های فدراسیون ایران و اتحادیه جهانی کشتی به آرزوی خود رسیدند.

فدراسیون کشتی با حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی پوششی را برای اتحادیه جهانی ارسال کرد و با موافقت اتحادیه جهانی کشتی کلاسیک بانوان در پیکره ورزش بانوان جان گرفت و دختران علاقه مند به کشتی با پوشش اسلامی قدم بر تشک گذاشتند.

برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور، مسابقات آزاد، مسابقات انتخابی تیم ملی، راه اندازی مسابقات لیگ به صورت فصلی و اعزام تیم ملی به تورنمنت بین المللی لبنان از جمله اقدامات مهم و تاثیرگذار در کشتی بانوان بود که در مدت زمان یک سال انجام شد.

اعزام بانوان کشتی گیر به نخستین تورنمنت بین المللی به میزبانی لبنان دست آوردهای خوبی نیز به همراه داشت و تیم ملی با ترکیب ۶ نفره فاطمه محمدی، زهرا یزدانی، فاطمه نیکبخت، میمنت قاسم آبادی، کوثر لفته زاده و معصومه خانلر موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد تا دختران ایران قهرمان رقابت‌ها شوند و امیدها به آینده بیش تر شود.

عنوان قهرمانی در حالی برای ایران به دست آمد که حریفان قدرتمندی از ایتالیا و اوکراین در مسابقات حضور داشتند و عنوان های جهانی در کارنامه داشتند. حریفانی که از سال‌های پیش فنون کشتی را آموخته و در میادین جهانی حضور داشته‌اند اما انگیزه و باور دختران کشتی گیر ایران بر تجربه حریفان غلبه کرد تا عنوان قهرمانی برای ایران کسب شود.



پس از بازگشت تیم ملی کشتی کلاسیک بانوان از رقابت‌های لبنان، حضور ملی پوشان در رقابت‌های قهرمانی جهان گام بعدی بود و دختران کشتی گیر باید خود را مهیای حضور در این مسابقات کنند اما شرایط فدراسیون کشتی ممکن است به ضرر دختران کشتی گیر تمام شود.

پس از کسب نتایج ضعیف تیم ملی کشتی در رقابت‌های جهانی مجارستان، رسول خادم از سمت خود استعفا داد و این استعفا از سوی وزارت ورزش پذیرفته شد. پس از استعفای خادم، مریم منظمی نیز از سمت خود استعفا داد.

خادم و منظمی هر دو از حامیان اصلی برپایی کشتی بانوان بودند و حال با رفتن این دو انتظار از سرپرست و مسئول بعدی فدارسیون کشتی این است که راه گذشته را ادامه دهد و زمینه حضور پرقدرت تر بانوان در میادین بین المللی را فراهم کند.