مانور پدافند غیر عامل در مدارس دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان ادب شهر خورموج اظهار داشت: بحث پدافند غیر عامل که از تاکیدات مقام معظم رهبری است باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: پدافند عامل یعنی ادوات و اقداماتی که در مقابل دشمن بکار گرفته می شود و نیروهای نظامی مسئولیت پدافند عامل را بر عهده دارد.

نادری با بیان اینکه پدافند غیر عامل یعنی اقدامات بازدارنده در مقابل دشمن گفت: اگر دشمن به ما حمله کرد علاوه بر تمهیدات پدافند عامل پدافند غیر عامل نیز بکار می گیریم که باعث می شود تلفات کاهش و خسارات کمتر باشد که این مهم در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: هدف از پدافند غیر عامل بی اثر کردن حمله دشمن، کاهش خسارت و تلفات است که هشت سال دفاع مقدس تجربه گران سنگی برای نیروهای ما در بحث پدافند غیر عامل بوده است.

وی همرنگی محیط، اختفاء، فریب، پراکندگی، ایجاد مکان های امن و حفظ اطلاعات از جمله روشهای دفاع غیر عامل عنوان کرد.