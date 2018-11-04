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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

فرماندار دشتی:

مانور پدافند غیر عامل در مدارس دشتی برگزار شد

مانور پدافند غیر عامل در مدارس دشتی برگزار شد

دشتی - به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مانور پدافند غیر عامل در برخی از مدارس این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان ادب شهر خورموج اظهار داشت: بحث پدافند غیر عامل که از تاکیدات مقام معظم رهبری است باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: پدافند عامل یعنی ادوات و اقداماتی که در مقابل دشمن بکار گرفته می شود و نیروهای نظامی مسئولیت پدافند عامل را بر عهده دارد.

نادری با بیان اینکه پدافند غیر عامل یعنی اقدامات بازدارنده در مقابل دشمن گفت: اگر دشمن به ما حمله کرد علاوه بر تمهیدات پدافند عامل  پدافند غیر عامل نیز بکار می گیریم که باعث می شود تلفات کاهش و خسارات کمتر باشد که این مهم در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: هدف از پدافند غیر عامل بی اثر کردن حمله دشمن، کاهش خسارت و تلفات است که هشت سال دفاع مقدس تجربه گران سنگی برای نیروهای ما در بحث پدافند غیر عامل بوده است.

وی همرنگی محیط، اختفاء، فریب، پراکندگی، ایجاد مکان های امن و حفظ اطلاعات از جمله روشهای دفاع غیر عامل عنوان کرد.

کد مطلب 4449281

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