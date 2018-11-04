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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان :

۷۵۰ تن سیر از استان زنجان به خارج از کشور صادر شده است

۷۵۰ تن سیر از استان زنجان به خارج از کشور صادر شده است

زنجان-مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: طی شش ماه امسال ۷۵۰ تن سیر از استان زنجان به خارج از کشور صادر شده که ارزش ریالی آن ۴۴ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی، عبدالله جعفری با اشاره به صادرات ۷۵۰ تن سیر به ارزش ۴۴ میلیارد ریال به خارج از کشور، گفت: سیر تولیدی در شهرستان طارم زنجان  به دلیل شرایط اقلیمی مطلوب منطقه و شیوه کاشت، داشت و برداشت آن از ظاهر، کیفیت، طعم و عطر بسیار عالی برخوردار است و مقصد سیر تولیدی این شهرستان روسیه و عراق بود.

جعفری تأکید کرد: امسال از ۲ هزار هکتار سطح زیر کشت سیر در شهرستان طارم زنجان بالغ‌بر ۸۰ هزار تن محصول برداشت شد، شهرستان طارم دومین تولیدکننده سیر در کشور است. 

کد مطلب 4449284

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