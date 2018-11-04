۷۵۰ تن سیر از استان زنجان به خارج از کشور صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان جهاد کشاورزی، عبدالله جعفری با اشاره به صادرات ۷۵۰ تن سیر به ارزش ۴۴ میلیارد ریال به خارج از کشور، گفت: سیر تولیدی در شهرستان طارم زنجان به دلیل شرایط اقلیمی مطلوب منطقه و شیوه کاشت، داشت و برداشت آن از ظاهر، کیفیت، طعم و عطر بسیار عالی برخوردار است و مقصد سیر تولیدی این شهرستان روسیه و عراق بود.

جعفری تأکید کرد: امسال از ۲ هزار هکتار سطح زیر کشت سیر در شهرستان طارم زنجان بالغ‌بر ۸۰ هزار تن محصول برداشت شد، شهرستان طارم دومین تولیدکننده سیر در کشور است.