به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی روز ۱۳ آبان (روز مبارزه با استکبار) از صبح امروز در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.

همزمان با آغاز این رویداد، رسانه های غربی نیز به پوشش آن پرداختند.

آسوشیتدپرس، با اشاره به آغاز این راهپیمایی در مقابل لانه جاسوسی در تهران بخش هایی از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب را نیز منتشر کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب دیروز شنبه در بیاناتی در آستانه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان فرمودند: اکنون نه تنها اقتدار معنوی و قدرت نرم آمریکا رو به افول است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریبِ فعلیِ آمریکا، «لیبرال دموکراسی» را بی آبرو کرده است.

آسوشیتدپرس در ادامه می نویسد: تظاهرات امروز در حالی برگزار می شود که آمریکا تمامی تحریم های لغو شده را مجددا علیه ایران اعمال کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز در بازتاب راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان از عنوان خبری «مرگ بر آمریکا در آستانه تحریم‎های نفتی» استفاده کرد و نوشت: هزاران دانش‎آموز ایرانی با حضور در خیابان‎های تهران، پرچم آمریکا و تصاویر دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را به آتش کشیدند.

این رسانه همچنین به بازتاب بخشی از سخنان آیت ‏الله سید علی خامنه‎ای رهبر انقلاب اسلامی پرداخت که به ناکامی آمریکا در احیاء سلطه خود و شکست واشنگتن در ۴۰ سال گذشته اشاره می‎کند.

اسپوتنیک، نیز با اشاره به برگزاری راهپیمایی در شهرهای مختلف ایران نوشت: هزاران نفر امروز چهارم نوامبر در تهران به خیابان ها آمدند تا سی و نهمین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را برگزار کنند.

بخش انگلیسی شبکه الجزیره با پوشش راهپیمای ۱۳ آبان تهران نوشت: مردم ایران سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب در سال ۱۹۷۹ را گرامی داشتند.

عرب نیوز هم در این رابطه نوشت: ایرانیان برای برگزاری مراسم سالگرد تسخیر سفارت آمریکا راهپیمایی کردند.

این رسانه در ادامه نوشت: در حالی که آمریکا تمامی تحریم های لغو شده به موجب توافق هسته ای را مجددا علیه ایران اعمال کرده، هزاران نفر در تهران با تجمع در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران سالگرد تسخیر آن را برگزار کردند.

سیاتل تایمز نیز در با اشاره به راهپیمایی مردم ایران، نوشت این راهپیمایی در شرایطی انجام می‌شود که دولت ترامپ اعلام کرده تحریم‌ها علیه بخش‌های کشتیرانی، مالی و انرژی ایران دوباره اعمال خواهند شد.