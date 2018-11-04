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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

با رأی نمایندگان؛

مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها مخالفت کرد

مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریم‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تقاضاکنندگان گفت: مجلس باید بر نحوه مقابله با تحریم‌ها نظارت داشته باشد لذا ضرورت دارد جهت دور زدن تحریم‌ها و رفع اثرات آنها، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود.

در پایان نمایندگان با ۸۸ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس، با این طرح مخالفت کردند.

کد مطلب 4449296

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