دو سوال ملی از وزیر امور خارجه در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدامیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) موارد اعلام وصولی توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

یک، طرح اصلاح ماده ۱۷ و ۸۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس

دو، طرح استفساریه ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان

سه، سوال ملی ساداتی نژاد از وزیر امور خارجه در مورد عدم موضع گیری نماینده جمهوری اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر مسلمانان میانمار

چهار، سوال از وزیر امور خارجه در مورد اقدامات وزارت خارجه در قبال موضع گیری خصمانه آمریکا در کشورهای اروپایی درباره حوادث دی ماه ۹۶