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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

در جلسه علنی؛

دو سوال ملی از وزیر امور خارجه در مجلس اعلام وصول شد

دو سوال ملی از وزیر امور خارجه در مجلس اعلام وصول شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی از وزیر امور خارجه را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدامیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) موارد اعلام وصولی توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

یک، طرح اصلاح ماده ۱۷ و ۸۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس

دو، طرح استفساریه ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان

سه، سوال ملی ساداتی نژاد از وزیر امور خارجه در مورد عدم موضع گیری نماینده جمهوری اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر مسلمانان میانمار

چهار، سوال از وزیر  امور خارجه در مورد اقدامات وزارت خارجه در قبال موضع گیری خصمانه آمریکا در کشورهای اروپایی درباره حوادث دی ماه ۹۶

کد مطلب 4449308
زهرا علیدادی

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