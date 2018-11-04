سعید حاجیان صبح یکشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرچه درخت انقلاب اسلامی تنومندتر می‌شود، مردم نیز با آگاهی و بصیرت بیشتری در میدان عمل حاضر می‌شوند.

وی افزود: ملت ایران امروز با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دادند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: امروز همچنین مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی تمام توطئه‌های دشمنان جمهوری اسلامی ایران را خنثی کردند.

وی با اشاره به مردمی بودن مراسم ۱۳ آبان، تصریح کرد: هرسال ملت ایران با حضور در راهپیمایی این روز، اتحاد و انسجام خود را به همگان ثابت و نفرت و انزجارشان از استکبار جهانی را اعلام می‌کنند.

حاجیان در پایان بیان کرد: مردم ایران همواره با حضور گسترده در راهپیمایی‌ها روحیه استکبارستیزی خود را نشان داده‌اند و تا زمانی که این اتحاد وجود دارد تمام یاوه‌گویی‌های دشمنان نظام بر باد خواهد رفت.