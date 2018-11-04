به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و انقلابی کرمانشاه امسال پرشورتر از همیشه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان حاضر شدند و این حضورشان با نمایش جلوه‌های اتحاد پاسخی به بدخواهان نظام بود که دل در گرو دل‌بریدن مردم از نظام داشتند.

امروز همه آمده بودند؛ از آنهایی که برای حفظ انقلاب خون عزیزانشان را تقدیم کرده بودند تا آن نسل چهارمی‌هایی که انقلاب را درک نکرده اما مردانه پای آرمان‌های والایش ایستاده و آمده بودند تا بیعت ببندند برای پاسداری از نظام مقدسی که کرامت و عزت به آنها هدیه کرد.

شعارشان «هیهات من الذله» بود و آمده بودند تا به توصیه معمار کبیر انقلاب هرچه فریاد داشتند بر سر آمریکای بدعهد جنایتکار بزنند؛ آمدند تا بگویند ما با همین تحریم‌هایی که ما را از آنها می‌ترسانید به قله‌های افتخار رسیدیم و باز هم به راهمان برای دستیابی جایگاه‌های برتر دنیا تلاش می‌کنیم.

دانش‌آموزان کرمانشاهی با غیرت انقلابی خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در روزی که به نام آنهاست حماسه‌ای دیگر آفریدند و همه با دست‌نوشته‌ها و سربندهای مختلف خشم و انزجار خود را از آمریکای جنایتکار اعلام کردند.

امروز طراوت و شادابی انقلاب را می‌شد از چهره‌های پر شور و نشاط‌ نسل چهارمی‌های انقلاب دید؛ بچه‌هایی که به فرموده امام راحل آینده‌سازان این مملکتند و شور انقلابی‌شان همه را به آینده انقلاب دلگرم می‌کند.

یزدان‌پناه مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز مثل همه روزهای دیگر که انقلاب نیازمند حضور پرشور مردم بوده، ملت همراهی کردند.

وی افزود: مردم امروز با تفکرهای مختلف درس تاریخی به ترامپ دادند و اعلام کردند که یک‌دل و همزبان هستند و آنها نمی‌توانند مردم را نظام جدا کنند.

زیر بار ظلم نرفتیم، نمی‌رویم و نخواهیم رفت؛ این راه ماست از دیروز تا امروز و فردا هم همین است. این یک شعار نیست بچه‌های ما به این معتقدند و باور دارند که آنهایی که باید تسلیم شوند زیاده‌خواهانی هستند که می‌خواهند در برابر حقوق مسلم ما مذاکره کنند.

دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان انقلابی در کنار شعار همیشگی ما «مرگ بر آمریکا» نشان از این داشت که سرتسلیم پایین آوردن کار ما نیست.

درخشش پرچم سه رنگ ایران عزیز بر روی دستان مردم شریف کرمانشاه در راهپیمایی ۱۳ آبان هم حس غرور خاصی به آدم می‌داد وقتی حاملان پرچم با شور و حال خاصی تکانش می‌دادند و بر فراز موج جمعیت پیش می‌رفت.

عدالتخواه، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه هم در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ۱۳ آبان ۹۷ روز تحقیر آمریکاست و مردم نشان دادند ترامپ و آمریکا تمام تحریم‌ها و تهدیداتشان پوشالی است.

ابراز انزجار از شیطان بزرگ در تمام تابلوهای بزرگ و کوچک به چشم می‌خورد؛ آمریکایی که تاب و تحمل دیدین این جمعیت را ندارد و امسال از در تهدید وارد شد و هرکاری کرد که این شور انقلابی را از ما بگیرد ولی مردم ما با حضورشان به خوبی پاسخش را دادند.

جان‌فدایی‌های وطن،رهبر و انقلاب هم احساساتشان را حتی اگر شده بود کف دستهایشان ابراز می‌کردند تا اوج ارادتشان را فریاد بزنند و بگویند کور باد چشمانی که نمی‌تواند اتحاد و سرافرازی مردمان این وطن را ببیند.

اقشار مختلف مردم انقلابی کرمانشاه امروز حماسه‌ای دیگر آفریدند و پایبنی‌شان به انقلاب و نظام را دوباره به همگان یادآور شدند تا مبادا به فکر جدا کردن آنها از نظامی باشند که آن‌را با خون خود آبیاری کرده‌اند و امروز در سایه آن در امنیت و آرامش زندگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام قبادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه هم به خبرنگار مهر گفت: ۱۳ آبان یکی از روزهای خاص نظام است و روز مبارزه با استکبار جهانی است که باید این جمعیت را ببینند و تحلیل‌های خود با واقعیات طرح کنند.

وی افزود: مردم امروز از تمام طیف و جناح ها برای مبارزه با آمریکا جمع شده‌اند تا مرگ بر آمریکا بگویند.