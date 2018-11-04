۱۳ آبان نقطه عطف مبارزه با استکبار/ نظام تحریم ها به هم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه، اظهار کرد: سیزدهم آبان ماه در خاطره ملت بزرگ ایران حوادثی را به یاد می آورد که هر کدام نقطه عطفی در تاریخ مبارزات همیشگی ملت ایران با استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه سیزدهم آبان یادآور ایثارگری ها و شهادت هایی است که عزیزان نوجوان ملت ایران برای مقابله با استکبار خون های پاکشان بر زمین ریخته شد، افزود: استکبار در واژگان قرآنی و فرهنگ دینی ما روحیه مضمون و سخت ناپسند است.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: اگر انسانی بر اساس خودخواهی، خود بزرگ بینی و خود محوری دیگران را به خود دعوت کند و محور را تنها خودش قرار دهد در واقع روحیه استکباری دارد.

رئیسی با اشاره به اینکه در قرآن کریم نمادهایی از ابلیس به عنوان یک انسان خودخواه معرفی شده است، گفت: فرعون و نمرود به عنوان یک چهره خودخواه و خودبزرگ بین معرفی شده است.

وی با بیان اینکه روحیه استکباری که سخت مورد مذمت قرآن کریم است صف باطل گرایان را معرفی می کند، عنوان کرد: از خلقت آدم تا به امروز جبهه و صف حق و باطل در مقابل هم قرار داشته و دارند لذا همواره انسان باید حق را بشناسد و خود را در جبهه حق قرار دهد و بر حق مداری پافشاری کند.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه خدا خواهی را باید جایگزین خودخواهی کرد، بیان کرد: علاج همه دردهای روحی و اخلاقی که حیات طیبه را به خطر می اندازد، برای انسان توجه به خدا و خدامحوری است.

وی با بیان اینکه اگر انسان به خدا بیاندیشد در دو عالم جایگاه بسیار عالی و برتر از آنچه تصور کند کسب خواهد کرد،اظهار داشت: انسانی که علم و اخلاق و داشته هایش را به نامحدود مطلق متصل کند جایگاه رفیع پیدا می کند اما اگر دچار خودبینی شود دچار عذاب خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی پرچم توحیدی را برافراشت و مردم را دعوت به سوی خداوند کرد، افزود: اساس انقلاب بر اساس عبودیت پرودگار متعال و خود را بنده خدا دانستن است.

وی با بیان اینکه مستکبرین و زیاده خواهان مردمی را که دم از خداوند بزنند و نفی استکبار و استعمار کنند را بر نمی تابند، گفت: دانش آموزان و دانشجویان بر اساس خدا خواهی و نفی استکبار به میدان آمدند.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه حرکت دانش آموزان و دانشجویان در سیزدهم آبان به عنوان انقلاب دوم توسط امام خمینی (ره) اعلام شد، عنوان کرد: دشمنان هشت سال جنگ تحمیلی راه انداختند اما این جنگ سخت برای آن ها ثمره ای نداشت و به سراغ جنگ نرم و امپراطوری رسانه ای پیش رفتند تا ایمان ها و باورهای مردم را مورد هدف قرار دهند.

وی با بیان اینکه دشمن هنگامی که متوجه شد جنگ سخت و نرم بر مردم ایران اثر ندارد به دنبال راه سوم و فشار آوردن به ملت ایران رفت، گفت: امروز آنچه آمریکایی ها دنبال می کنند فشار آوردن بر ملت بزرگ ایران است که جنگ اقتصادی، روانی و رسانه ای را شامل می شود.

ملت ایران پیروز میدان مبارزه با استکبار

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه دشمن می خواهد ملت بزرگ ایران را دچار ناامیدی و یأس کند، عنوان کرد: خوشبختانه ملت خداخواه ایران در همه صحنه ها حرف و سخن برتر دارد و خواسته و توانسته تا به این لحظه پیروز میدان باشد.

وی با بیان اینکه دشمن خود اعتراف کرده هفت هزار میلیارد دلار هزینه کرده اما هیچ چیز به دست نیاورده است، اظهار کرد: اگر کسانی به غیر از خدا دل بستند قرآن کریم سرنوشت شان را سخت و عذاب آور تعریف کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ما امروز در مقابل واقعیتی هستیم و آن واقعیت این است که نظام تحریم ها به هم ریخته است، گفت: نباید منتظر برجام اروپایی بمانیم چراکه ملت ایران می تواند کشور را با تدبیر، اقتصاد مقاومتی و روحیه خوب اداره کند.

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا همواره وجود داشته و ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: استکبار جهانی باید بداند ملت بزرگ ایران در مقابل آن ها هرگز کوتاه نخواهد آمد.

مردم همیشه در صحنه مولفه مهم اقتدار جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه مولفه مهم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران مردم همیشه در صحنه هستند، گفت: امروز معتقدیم با اتکای به پروردگار متعال، اعتماد به نفس و نیروی انسانی کارآمد باید چشم را از بیگانه برداشت و به توانایی های ملت چشم بدوزیم.

وی ادامه داد: صدماتی که تا کنون خورده ایم به این دلیل بوده که چشم ما به دستان بیگانگان بوده اما باید بدانیم بیگانگان برای کسی کاری نکرده و نخواهند کرد.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان با اشاره به اینکه ایستادگی و مقاومت ملت ایران؛ دشمن را مجبور به عقب نشینی می کند، بیان کرد: کوتاه آمدن و تسلیم شدن ما؛ دشمن را برای مقابله با ملت ایران مقاوم تر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه راه ایستادن در مقابل دشمن تنها ایستادگی و مقاومت است، افزود: اگر دادگاهی عادلانه تشکیل شود کسانی که خود را در راس قدرت های جهانی می دانند ناقضان حقوق بشرند و باید محاکمه شوند.

حجت‌الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه امروز توان نظامی و امنیتی کشور ایران باعث شده دشمن نتواند هیچ حرکتی کند، گفت: ملت ایران در روز سیزدهم آبان ماه با امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی پیمان می بندند که در ایستادگی با دشمن هیچ تردیدی به دل راه ندهند.