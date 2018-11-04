به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح یکشنبه در نشست با اعضای شوراهای دانش آموزی شهرستان پیشوا که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: تشکیل شوراهای دانش آموزی فرصتی برای تمرین در عرصه مدیریتی است و فرصتی که در اختیار دانش آموزان امروزی برای تحصیل و کسب علم قرار گرفته، از فرصت های طلایی است که نسل جوان باید ارزش این موقعیت را دانسته و از آن به خوبی به منظور تمرین مدیریتی در آینده استفاده کند.

عباسی افزود: شما دانش آموزان آینده سازان کشور و منطقه هستید و برای اینکه اثرگذاری خوبی در آینده کشور داشته باشید باید از اکنون با پیگیری مسائل مدرسه و دانش آموزان و طرح آن با مدیران، مربیان، معلمان و اولیا، نوع برخورد و ارتباط اجتماعی را برای سال های آتی فرا بگیرید تا بتوانید مدیران موفقی برای آینده کشور باشید لذا تشکیل شوراهای دانش آموزی در پیشواراهی برای تحقق مدرسه محوری است.

وی با تاکید بر لزوم اهتمام دانش آموزان به امر ورزش خاطرنشان کرد: داشتن روح و روانی سالم در گروی داشتن جسمی سالم است و این دو با هم گره خورده اند و داشتن جسم و روانی سالم با اهتمام به ورزش امکانپذیر است و ضمن ایجاد سلامتی موجب پویایی و نشاط جوانی نیز می شود.

فرماندار شهرستان پیشوا ادامه داد: نشست شوراهای دانش آموزی با مسئولان و طرح مشکلات و مسائل شهرستان از دید جوانان و نوجوانان موجب چاره اندیشی مسائل به منظور داشتن یک شهرستان خوب و رو به تعالی می شود.











