۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

تماشای بازی استقلال و ماشین سازی رایگان شد

حضور تماشاگران در ورزشگاه بنیان دیزل برای تماشای بازی استقلال و ماشین سازی رایگان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر میهمان تیم ماشین سازی تبریز است و تماشای این دیدار از سوی میزبان برای تماشاگران رایگان اعلام شد. 

بنا بر این گزارش، با اعلام باشگاه ماشین سازی میزبان این بازی، هواداران دو تیم می توانند بدون خرید بلیط به تماشای این بازی بنشینند. ماشین سازی یکی از دو تیم پر طرفدار شهر تبریز است که در حال حاضر با ۱۰ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفته است. 

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵ فردا و در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار می شود. 

