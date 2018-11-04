حضور مردم در مراسم اربعین برگرفته از دینداری وعقیده به اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله باقری صبح یکشنبه در نشست با اعضای شوراهای دانش آموزی شهرستان پیشوا که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت:

امیدواریم این جلسه حداقل فصلی یک بار برگزار شود و دغدغه های دانش آموزان از زبان شوراهای دانش آموزی شنیده و در جهت رفع آنها گفت و گو کنیم.

امام جمعه پیشوا با بیان اینکه دانش آموزان در این گونه جلسات روش ارتباط گیری موثر و صحبت کردن چهره به چهره را فرا می گیرند، گفت: کشور متعلق به دانش آموزان است و این صندلی های مدیریتی برای آنها است که آینده مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را عهده دار شوند.

وی افزود: اگر آموزش و پرورشی کارآمد و دانش آموزانی خوب و متعهد داشته باشیم آینده کشور تضمین شده است.

باقری اظهار کرد: بحث مهم ما بحث انقلاب، ایران و اسلام است؛ هم اسلام برای ما مهم است و هم انقلاب و کشورمان ایران و هر ۳ اینها در کنار هم و آمیخته و عجین به هم است و نمی توانیم اینها را جدا کنیم.

امام جمعه پیشوا خاطرنشان کرد: خیلی ها در تلاش هستند تا اینها را از هم جدا و در مقابل هم قرار دهند اما مردم ایران با آگاهی همه اینها را پذیرفته و مدافع انقلاب، کشور و دینشان هستند.

وی افزود: در پیاده روی اربعین بالای ۲ میلیون نفر از مردم کشورمان حضور یافتند که این حضور نه به جبر بلکه با اختیار آنان انجام گرفت و سختی های راه را به جان خریدند که این حضور برگرفته از دین، اسلام و عقیده درونی شان به اسلام است.

باقری ادامه داد: در چهل سالی که از عمر انقلاب گذشته فراز و نشیب و پستی و بلندی های زیادی را داشته است و وقتی همه اینها را در کنار هم بگذاریم و نگاه کلی بیندازیم خواهیم دید که از نظر علمی، استقلال سیاسی، مبارزه، ایستادگی، جوانان، نیروی انسانی و همه زمینه ها پیشرفت فراوان داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به تاریخ خواهیم دید اقتداری که امروز کشورمان دارد در هیچ کدام از دوره های تاریخی نداشته است و باید قدر این انقلاب، نظام و کشور عزیزمان را بدانیم.