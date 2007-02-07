به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز مجلس اظهار داشت: امروز که مسجد الاقصی به دست رژیم صهیونیستی تخریب می شود، هیچ صدایی از غرب بر نمی خیزد.

وی افزود: تنها را جلوگیری از این اقدامات وحشیانه اسرائیل این است که جهان اسلام در برابر این تجاوز عکس العمل نشان دهد.

رئیس مجلس گفت: اسرائیل که در 60 سال گذشته ثابت کرده که هر قدمی که بر می دارد اگر با مقاومت جهان اسلام روبرو نشود ، به اقدامات تجاوزکارانه دیگری دست می زند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی با تخریب قسمتی از دیوار این مسجد، نقشه شوم خود را در هجوم به این نماد مقدس اسلامی اجرا کردند.

حداد عادل گفت: رژیم صهیونیستی با این عمل جنایتکارانه و وحشیانه قلوب بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان را به درد آورد.

رئیس مجلس با بیان اینکه مسجد الاقصی پرچم اسلام و فلسطین است، تصریح کرد: این پرچم باید همواره در اهتزاز باشد.

حداد عادل به دامن زدن بحث اختلافات شیعه و سنی توسط آمریکایی ها و صهیونیست ها در عالم اسلام تاکید کرد و گفت: اگر این اختلافات فضای تبلیغاتی جهانی اسلام را پر نمی کرد و اگر نزاع میان نیروهای حماس و فتح در خیابان های فلسطین وجود نداشت و اگر دعوای عرب و عجم را برپا نمی کردند، کسی نمی توانست چنین جنایتی (تخریب بخشی از دیدار مسجد الاقصی) را مرتکب شود.

وی یادآو شد: آنها برای اجرای نقشه های خود باید اذهان جهان اسلام را متوجه اختلافات ساختگی و موهوم کنند تا بتوانند به مقدسات اسلامی هجوم آورند. مایه تاسف است که برخی کشورهای ضعیف منطقه با دامن زدن به این اختلافات به آمریکا و اسرائیل چراغ سبز نشان می دهند و راه را برای آنها بازمی کنند.

رئیس مجلس همچنین به حمایت های آمریکا از اقدامات تجاوز کارانه رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: صهیونیست ها با پشتیبانی آمریکایی ها هر غلطی که می خواهند انجام می دهند. آنها نسخه جدایی دین از سیاست را فقط برای مسلمانان تجویز می کنند .

وی تخریب بخشی از دیوار مسجد الاقصی و هتک حرمت به نخستین قبله مسلمانان را به محضر بقیه الله الاعظم ، مقام معظم رهبری و تمامی مردم جهان تسلیت گفت.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک دهه فجر، مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن بهتر از سال های گذشته دعوت کرد.

وی گفت: در این شرایط که اقداماتی علیه اسلام آغاز شده شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن معنای خاصی دارد. ملت ایران با ایمان و اتکا به خداوند، راه امام خمینی(ره) را در این 28 سال ادامه داده و امروز هم پشت سر مقام معظم رهبری عزم خود را برای حفظ دستاوردهای انقلاب نشان داده است.

رئیس مجلس در ادامه به اعلام نتایج و دستاوردهای علمی در دهه فجر اشاره کرد و اظهار داشت: امسال علاوه بر افتتاح طرح‌های مختلف و تاسیسات عمرانی شاهد اعلام موفقیت های علمی دانشمندان ایرانی هستیم.

حداد عادل در پایان از اقدامات شجاعانه مردم شهر سمیرم در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در این شهر تشکر کرد و گفت: این نمونه ای از همکاری انقلابی و اسلامی است که مردم آن را به منصه ظهور رساندند.