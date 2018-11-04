کشف ۴۶ کیلوگرم هروئین در کف خودرو سواری کاپرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، یک دستگاه خودرو سواری کاپرا به همراه راننده و دو نفر سرنشین قصد عبور از گمرک رازی و ورود به کشور ترکیه را داشتند که پس از کنترل خودرو توسط سگ مواد یاب مشخص شد تعداد ۹۰ بسته به وزن ۴۶ کیلو گرم هروئین به نحو بسیار ماهرانه‌ای در کف خودرو جاسازی شده است.

مواد مکشوفه همراه با خودرو، راننده و سرنشینان به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل و مراتب به دادستان عمومی و انقلاب آن حوزه قضائی گزارش شد.

گمرک رازی علاوه بر این کشف، طی دو سال اخیر کشفیات بسیار مهمی داشته که از آن جمله می توان به کشف ۸۰ کیلو هروئین، ۷۴ کیلو هروئین، ۱۳ کیلو و ۷۳۰ گرم هروئین ۳۷ کیلو و ۵۰۰ گرم شیره تریاک، ۳۵ کیلو گرم شمش طلا، ۳ کیلو و ۱۵۰ گرم متآمفتامین و ده هزار عدد انواع قرصهای مخدر و روانگردان اشاره کرد.

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران اعلام کرد: تقویت زیر ساختها، تجهیزات و امکانات در گمرکات کشور از جمله گمرک رازی نتایج بسیار مهمی در مبارزه با جرائم سازمان یافته و مواد مخدر بدنبال داشته است.