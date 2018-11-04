حضور پرشکوه در راهپیمایی مشت محکمی بردهان استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید جعفر رضایی صبح یکشنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: روز حضور و عظمت همه جانبه اقشار مختلف مردم شریف ایران از دانشجویان و دانشجویان و بازاریان و اصناف و مرد و زن ایرانی و زنان و مردان مبارز در جبهه مخالفت فریاد بلندی بر سر استکبار آمریکا و اسرائیل و مشت های گره کرده مردان و زنان ایرانی زمین و آسمان را در نوردید و تمام کره زمین است.



وی افزود: گوشهای ترامپ دیوانه باید باز باشد تا فریاد زنان و مردان ایرانی را بعد از تحریم ها بشنود که اصلی ترین و محکم ترین مشت بر دهان استکبار است.



امام جمعه رامسر با بیان اینکه مردم مومن و مبارز بدانید آمریکا وقتی تحریم و تهدید می کند یعنی از مراحل سخت عبور کردیم گفت:آمریکا پس از تحریمهای بزرگ امروز تهدید به بازگشت تحریم ها می کند و در این مرحله آخر با همت مثال زدنی مردم پیروز خواهیم شد.



رضایی تصریح کرد: اعلام حضور مردم ایران بر علیه یاوه گویی های دنیای استکبار است و ۱۳ آبان شکست دائمی و شکست استکبار و آمریکای جنایتکار است و هیچ گاه در برابر تهدید ها و جنگ ها در برابر هیمنه پوشالی استکبار ترس در دلمان قرار نخواهیم داد و در برابر استکبار جهانی آماده ایثار و از خودگذشتگی هستیم.



وی خاطر نشان کرد: حضور میلیونی مردم در اربعین حسینی گویای این حقیقت بود که آمریکا و انگلیس خواب راحت نخواهند داشت و در این راستا امید به خدا و فرج امام زمان را به دعا و استجابت به نظاره خواهیم نشست



امام جمعه رامسر تصریح کرد: از حضور تک تک آحاد مردم شریف رامسر از شهر و روستا و از اصناف و بازار و روحانیت مسئولین خانواده های شهدا و از خودگذشتگی جانبازان و پاسداران تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم خدای متعال اجرتان بدهد.