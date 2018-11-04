بازیکنان ذوب آهن خودخواه نیستند/ پرسپولیس باید زود گل بزند

امید نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین شرایط تیم فوتبال ذوب آهن پرداخت و تاکید کرد که مشکل گلزنی این تیم با انجام تمرینات و حضور دو مهاجم جدید برطرف خواهد شد. سرمربی سابق تیم زیر ۱۸ سال آمریکا همچنین به تحلیل بازی پرسپولیس و کاشیما پرداخت و گفت: کافی است پرسپولیس در بازی برگشت یک گل زودهنگام بزند.

مشروح گفتگوی امید نمازی در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای نمازی؛ باتوجه به تعویق بازی ذوب آهن با پرسپولیس، چه برنامه هایی برای حفظ آمادگی تیمتان در نظر داشتید؟

- امید نمازی: سعی کردیم بازیکنان را با تمرینات فشرده و انجام بازی تدارکاتی در شرایط مسابقه نگه داریم. برای همین یک بازی دوستانه با تیم سپاهان نوین که تیم دوم سپاهان است انجام دادیم. برای بازی با تراکتورسازی هم برنامه هفتگی خود را جلو می بریم.

* چقدر امیدوارید مقابل تراکتورسازی نتیجه مورد نظر را بگیرید؟

- تراکتورسازی این فصل به بخش خصوصی واگذار شده است و مالک این باشگاه هم تصمیم گرفته هزینه های زیادی انجام بدهد و بازیکنان اسم و رسم داری جذب کند. سه کاپیتان تیم ملی در تراکتورسازی هستند. آنها یک تیم پرستاره و قدرتمندی دارند و می توانند برای هر تیمی مشکل ساز شوند. به هر حال ما هم دست و پا بسته نیستیم و اگر هم تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده ایم، به دلایل مختلف از جمله بدشانسی، اشتباهات داوری و کم دقتی خودمان بوده است.

* آیا ذوب آهن می تواند از شرایطی که چند هفته درگیر آن شده است، خارج شود؟

- فوتبالی که ما بازی می کنیم قابل قبول است. فقط در ضربات نهایی مشکل داریم که با انجام تمرینات مناسب به دنبال رفع آن هستیم. خدا را شکر رحیم زهیوی بیشتر به شرایط بازی برگشته است. ارسلان مطهری هم مدتی است با ما تمرین می کند و از بازی بعد به میدان می رود. امیدوارم آنها کمک کنند تا در ضربات نهایی موفق باشیم.

* ذوب آهن در لیگ برتر ۱۰ بازی انجام داده است. بعد از گذشت این ۱۰ هفته مهمترین دغدغه شما چیست؟

- تیم ما در هفته های اول از نظر دفاعی، انضباط نداشت ولی تا حد زیادی این مسئله برطرف شده است. مشکل فعلی ما ضربات آخر است. در هر بازی به جز دیدار با پدیده که با این تیم برابر بودیم، از سایر حریفانمان مثل استقلال و سپاهان بهتر بودیم. متاسفانه این برتری ما باعث نشد که توپ هایمان به گل تبدیل شود. سعی داشتیم در تمریناتمان روی این مسئله زوم کنیم.

* فکر می کنید مشکل گلزنی در ذوب آهن صرفا با تمرین برطرف می شود یا نیاز است که بازیکن خارجی با شم بالای گلزنی جذب شود؟

- فکر نمی کنم این مشکل کاملا با تمرین حل شود ولی به هر حال تمرین کمک می کند تا بازیکن اعتماد به نفس بگیرد. باید این حس را به بازیکن بدهیم که در هر موقعیتی که هست، توپ را وارد دروازه کند. بازیکن باید تمرکز و اعتماد به نفس کافی داشته باشد.

* چندی پیش سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اعلام کرد چند بازیکن تیم خودخواه هستند و کادر فنی باید با آنها برخورد کند.

- من وارد این مسائل نمی شوم. ملاک من برای بازی دادن به بازیکن، عملکردش در تمرین و مسابقه قبلی است. بازیکنان را به این امید به زمین می فرستیم که نتیجه را به نفع ما رقم بزنند. حالا شاید گاهی عملکردی که باید را از خود نشان ندهند. فکر نمی کنم خودخواهی در کار باشد. هر بازیکن کیفیت خاص خودش را دارد. یکی پاس می دهد و یکی دریبل می کند. فکر می کنم منظور آقای آذری این بوده است که بازیکنان باید در خدمت تیم باشند.

* بحث اولتیماتوم دادن به شما از سوی بعضی از اعضای هیات مدیره هم مدتی است که مطرح شده است. آیا به شما اولتیماتومی داده شده است؟

- در جلسه هیات مدیره در خصوص شرایط تیم توضیحاتم را دادم ولی اولتیماتومی به بنده داده نشد. انتظارات از تیم بالا است. همه اعضای هیات مدیره، آقای آذری و حتی خود من هم انتظار نتایج بهتری داریم. من به خودم فشار می آورم و نیازی به اولتیماتوم نیست.

* به عنوان فردی که در کشور دیگری هم مربیگری کرده اید، باخت پرسپولیس به کاشیما در بازی رفت فینال آسیا را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا پرسپولیس می تواند این باخت را در آزادی جبران کند؟

- به نظرم در مجموع فوتبال شرق آسیا از غرب آسیا بالاتر است. منظورم این نیست که استقلال و پرسپولیس و یا تیم های ایرانی در آن حد نیستند بلکه کلا شرق آسیا از جمله کره و ژاپن لیگ های قدرتمندتر است و کیفیت بازیکنانی که از خارج هم می آورند، بهتر است. پرسپولیس در بازی برگشت کار سختی دارد. درست است ۱۰۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه می روند ولی کار سخت است؛ هرچند نشدنی نیست. کافی است پرسپولیس یک گل زودهنگام به کاشیما بزند و بعد با فشار و حمایت تماشاگرانش انرژی مضاعفی بگیرد.

* عمده دلیل باخت پرسپولیس در بازی رفت را چه می دانید؟

- اختلاف زمانی بین ایران و ژاپن در این نتیجه و عملکرد بازیکنان تاثیرگذار بود. به ازای هر یک ساعت اختلاف زمانی، یک روز برای تطبیق با شرایط جدید لازم است. البته این مشکل را ژاپنی ها هم خواهند داشت. باید از این مسئله استفاده کنیم. پرسپولیس باید بر بازی سوار شود و کارش را انجام بدهد.