به گزارش خبرگزاری مهر، این حماسه آفرینی ها که حضور پرشور مردم را در صحنه های مختلف روزهای پرشور انقلاب سال 57 نشان می دهد، در زندان قصر، چهارصد دستگاه ـ خیابان پیروزی، کاخ نیاوران و در نهایت محل جلوس امام خمینی (ره) به وسیله چند گروه تئاتری در قالب نمایش های خیابانی بازسازی می شود.

10 دستگاه اتوبوس منقش به تصاویری از تظاهرات مردم در بهمن ماه سال 1357 با عنوان "کاروان نور" با حضور در مناطق 22 گانه تهران به ارایه خدمات فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب می پردازند. اتوبوس های " کاروان نور " با حمایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خدمات فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب به مردم ارایه می دهند.

حرکت این کاروان ها که از روز پنجشنبه 12 بهمن ماه آغاز شده تا روز یکشنبه 22 بهمن ماه ادامه دارد و قرار است در نهایت با حضور در 360 نقطه تهران فعالیت های فرهنگی انجام دهند. در داخل این اتوبوس ها نمایشگاه عکس سیار از دوران انقلاب، نمایشگاه کتاب هایی با موضوع انقلاب و ... دایر است. اجرای نمایش های خبابانی، پانتومیم و .. هم از دیگر فعالیت های هنری کاروان نور است.