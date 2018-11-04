تسخیر لانه جاسوسی معادلات استکبار جهانی را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دختر دبیرستان ولیعصر زنجان، به سالروز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: در این روز تاریخی سه واقعه مهم و ملی اتفاق افتاد که هرگز فراموش نمی شود.

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان روز فریاد نه به ظلم، استکبار و استعمار است و بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب ایران، استکبار و آمریکا همچنان با ما مشکل دارد و درصدد سنگ‌اندازی است ولی هیچ وقت به نقشه های شوم خود نمی رسد.

خاتمی تأکید کرد: امام راحل تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامید، مکتب ما اجازه نداده که کفار بر سرنوشت مسلمانان حاکم باشند.

وی گفت: استقامت در برابر ظلم هزینه دارد و عزت و سربلندی نتیجه این ایستادگی‌ها و مقاومت است، شرکت باشکوه مردم ولایی در راهپیمایی۱۳ آبان موجب سرخوردگی استکبار جهانی می‌شود.

خاتمی گفت: تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان همه معادلات استکبار جهانی را برهم زد و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در جهان به اثبات رساند.