  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

تسخیر لانه جاسوسی معادلات استکبار جهانی را برهم زد

تسخیر لانه جاسوسی معادلات استکبار جهانی را برهم زد

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان همه معادلات استکبار جهانی را برهم زد و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در جهان به اثبات رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی صبح یکشنبه در جمع دانش آموزان دختر دبیرستان ولیعصر زنجان، به سالروز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: در این روز تاریخی سه واقعه مهم و ملی اتفاق افتاد که هرگز فراموش نمی شود. 

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان روز فریاد نه به ظلم، استکبار و استعمار است و بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب ایران، استکبار و آمریکا همچنان با ما مشکل دارد و درصدد سنگ‌اندازی است ولی هیچ وقت به نقشه های شوم خود نمی رسد. 

خاتمی تأکید کرد: امام راحل تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامید، مکتب ما اجازه نداده که کفار بر سرنوشت مسلمانان حاکم باشند.

وی گفت: استقامت در برابر ظلم هزینه دارد و عزت و سربلندی نتیجه این ایستادگی‌ها و مقاومت است، شرکت باشکوه مردم ولایی در راهپیمایی۱۳ آبان موجب سرخوردگی استکبار جهانی می‌شود. 

خاتمی گفت: تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان همه معادلات استکبار جهانی را برهم زد و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در جهان به اثبات رساند.

کد مطلب 4449434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها