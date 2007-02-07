  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

مسلمانان زنگبار به ممنوعیت رانندگی زنان با پوشش صورت اعتراض کردند

مقامات زنگبار در اقدامی که تنها با هدف گرفتن جمعیت قابل توجه مسلمان این منطقه صورت گرفته، رانندگی زنان محجبه را ممنوع اعلام کرد که مسلمانان این جزیره آفریقایی با استناد به بی پایه بودن این تصمیم، به آن معترض شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رمضان خطیب رئیس پلیس زنگبار مدعی شد هدف از این ممنوعیت کاهش تصادفات رانندگی بوده که طی سال گذشته تعداد آنها به 680 مورد رسیده است. این در شرایطی است که وی هیچ اشاره ای نکرد که آیا تاکنون تصادفی رخ داده که علت آن به طور مستقیم به حجاب زنان یا پوشش صورت آنها ارتباط داشته باشد یا خیر.

زنان مسلمان در داشتن پوشش صورت آزاد هستند اگر چه اسلام پوشیدن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده است.

یک گروه اسلامی در زنگبار که 95 درصد از جمیعت یک میلیونی آن مسلمان هستند به این ممنوعیت اعتراض کرده و آن را مخالف فرهنگ محلی توصیف کردند.

شیخ خالداذان رئیس مرکز اسلامی تبلیغ گفت: این ممنوعیت قابل قبول نیست چرا که هیچ پایه حقوقی برای این قانون وجود ندارد و ما با آن مبارزه خواهیم کرد، چرا که پوشیدن حجاب و حتی پوشش اختیاری صورت برای زن فضیلت تلقی می شود.

یکی از زنان محجبه که به این قانون معترض بود گفت: اعتقاد ندارم که این ممنوعیت در کاهش تصادفات نقش داشته باشد پلیس باید عامل حقیقی تصادفها را یافته و آن را از بین ببرد. این امر با اعتقادات من منافات دارد چرا که تنها همسرم مرا بدون پوشش صورت می بیند.

طی سالهای اخیر ممنوعیت حجاب و یا پوشش صورت به موضوع روز کشورهای بسیاری تبدیل شده که این امر بیش از هر کجای دیگر در کشورهای اروپایی مشاهده می شود.

زنگبار اگرچه نیمه مستقل عمل می کند، اما بخشی از کشور تانزانیا تلقی می شود.

کد مطلب 444945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها