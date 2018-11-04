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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

فرماندار تبریز در گفتگو با مهر عنوان کرد:

راهپیمایی ۱۳آبان، ندای ایران علیه استکبار جهانی

راهپیمایی ۱۳آبان، ندای ایران علیه استکبار جهانی

تبریز - فرماندار تبریز گفت: راهپیمایی امروز ملت ما، ندای ایران علیه استکبار جهانی است.

علیار راستگو صبح امروز در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳آبان به خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی امروز ملت ما، ندای ایران علیه استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: مصادف شدن این راهپیمایی‌ها با چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باعث می‌شود از اهمیت بیش‌تری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار باشد. جوانان امروز باید حضور بیش‌تری در چنین عرصه‌هایی داشته باشند.

وی یادآور شد که حضور مردم همیشه در صحنه ایران باعث می‌شود که استکبار جهانی از رسیدن به اهداف شوم خود بازبماند و بار دیگر با این راهپیمایی از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنیم.

فرماندار تبریز درخصوص تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان اعلام کرد: ۴۰سال است که آمریکا ما را تحریم کرده است، این چیز جدیدی نیست. اما با تدابیری که نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشیده است، تحریم‌ها هیچ تاثیری در سرنوشت ملت ایران نخواهند داشت.

کد مطلب 4449477

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