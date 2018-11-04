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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

اسپانیا همچنان مرکز ورود مهاجران به اروپا است

اسپانیا همچنان مرکز ورود مهاجران به اروپا است

آخرین بررسی سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که اسپانیا همچنان مقصد اصلی ورود مهاجران از راه دریای مدیترانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات، سازمان بین المللی مهاجرت در آخرین گزارش منتشر شده خود آورده است: اسپانیا همچنان اولین کشور اروپایی به عنوان مقصد مهاجرانی است که از دریای مدیترانه وارد می شوند. 

در این گزارش آمده است: اسپانیا در حال حاضر بالاترین تعداد ورود مهاجر را در میان کشورهای اروپایی برخوردار است.از سال ۲۰۱۸ میلادی تا اکتبر سال جاری بالغ بر ۱۰۰ هزار مهاجر از راه دریای مدیترانه وارد خاک اسپانیا و ایتالیا شده اند. 

گفتنی است اروپا از سال ۲۰۱۵ با بحران سکنی دادن به صدها هزار مهاجر و پناهجو روبرو شده که براثر خشونت های ناشی از سیاست های کشورهای غربی به ویژه آمریکا در خاورمیانه و آفریقا، به اروپا مهاجرت می کنند.

کد مطلب 4449480
شقایق لامع زاده

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