پرهیز از شعارزدگی در ستیز با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی پیش ازظهر یکشبنه در همایش روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با موضوع خوانش انتقادی خط سازش – مذاکره در پیشرفت ایران فردا با بیان اینکه مازندران در معماری اربعین حسینی نقش داشته است گفت: اگر شهدای مدافع حرم نبودند این اربعین به سلامت و صلابت شکل نمی گرفت و مازندران نیز شهدای گرانقدری را تقدیم دفاع از حرم اهل بیت کرده است.

وی با عنوان اینکه اولین خوانش انتقادی خط سازی ناشی از آن است که رویدادزده شده ایم عنوان کرد: روشنفکران باید به این سئوال جواب دهند که چرا حضرت امام راحل تبعید شده است؟ آیا تبعید به خاطر شریعت و تفکر اسلامی یا دفاع از ایران بوده است.

زارعی با اظهار اینکه مرحوم میرزای شیرازی برای رفع سلطه از ایران، فتوای تاریخی را صادر کرده است گفت: سیر تطور روحانیت اصیل در تاریخ این کشور برای دفاع از ایران بوده است.

رئیس بسیج اساتید کشور با عنوان اینکه رویدادزده شده ایم گفت: کسی نمی گوید یک فقیه شیعه برای اینکه ایران عزیز باشد و از ایران و ایرانیت دفاع می کند، تبعید شده است.

وی با بیان اینکه در آمریکا ستیزی و خشنودی از آمریکا شعارزده هستیم ادامه داد: باید در جریان ستیز به فرامین رهبری توجه داشته باشیم.

زارعی با اظهار اینکه از بانک ژن های بی خاصیت تحمیل شده اعلام برائت کنیم از جنبش اساتید و دانشجویی خواست تا پای کار باشند.