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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در گفتگو با مهر:

حضور پرشور نسل چهارم انقلاب در راهپیمایی نشانه بالندگی انقلاب است

حضور پرشور نسل چهارم انقلاب در راهپیمایی نشانه بالندگی انقلاب است

تبریز – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: حضور نسل چهارم انقلاب اسلامی در عرصه‌هایی مثل راهپیمایی ۱۳آبان، نشانه پویایی، رشد و بالندگی انقلاب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳آبان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور جوانان در راهپیمایی، نشان‌دهنده استمرار انقلاب، استمرار مقاومت و استمرار استکبارستیزی است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار کرد: واقعا آمریکا رو به افول است و این‌روزها ما با یک آمریکای ضعیف‌تر از همیشه مواجه هستیم.

وی همچنین حضور نسل چهارم انقلاب اسلامی در عرصه‌هایی مثل راهپیمایی ۱۳آبان را نشانه پویایی، رشد و بالندگی انقلاب دانست و افزود: این‌ها نشان می‌دهد اندیشه استکبارستیزی همچنین ادامه دارد.

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: حتی اگر برخی جوانان آنچنان دین‌مدار نباشند، اما خواهان استقلال و سرافرازی کشور خود هستند و امروز شاهد این هستیم که به یاد ۳رویداد مهم در تاریخ انقلاب، امروز جوانان و نوجوانان حضور پرشوری در راهپیمایی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، چهل سالگی انقلاب را سال کمال آن دانست.

کد مطلب 4449532

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