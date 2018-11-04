حضور پرشور نسل چهارم انقلاب در راهپیمایی نشانه بالندگی انقلاب است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳آبان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور جوانان در راهپیمایی، نشان‌دهنده استمرار انقلاب، استمرار مقاومت و استمرار استکبارستیزی است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار کرد: واقعا آمریکا رو به افول است و این‌روزها ما با یک آمریکای ضعیف‌تر از همیشه مواجه هستیم.

وی همچنین حضور نسل چهارم انقلاب اسلامی در عرصه‌هایی مثل راهپیمایی ۱۳آبان را نشانه پویایی، رشد و بالندگی انقلاب دانست و افزود: این‌ها نشان می‌دهد اندیشه استکبارستیزی همچنین ادامه دارد.

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: حتی اگر برخی جوانان آنچنان دین‌مدار نباشند، اما خواهان استقلال و سرافرازی کشور خود هستند و امروز شاهد این هستیم که به یاد ۳رویداد مهم در تاریخ انقلاب، امروز جوانان و نوجوانان حضور پرشوری در راهپیمایی دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، چهل سالگی انقلاب را سال کمال آن دانست.