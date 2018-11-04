افزایش کیفیت خدمات درمانی با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی،گفت:بدهکاری 120هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در وضعیت خدمات رسانی این سازمان بی تاثیر نیست.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت برطبق برنامه ششم توسعه مکلف است،بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند بنابراین انتظار داریم برطبق قانون دولت بدهی فوق را پرداخت کند تا بتوان خدمات رسانی درحوزه بهداشت ودرمان را با افزایش کیفیت ارائه داد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده بطور حتم در هزینه‌های درمانی صرفه جویی می‌کند بنابراین باید شرایطی مهیا شود که طرح اجرای پزشک خانواده در کشور عملیاتی و به نحو مطلوب اجرایی شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: ما در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم که سالیانه 20 درصد از بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنداما متاسفانه دولت اهتمام جدی در پرداخت مطالبات فوق ندارد.

ما در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردیم که سالیانه 20 در درصد از بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند

وی ادامه داد: ما از شریعتمداری تقاضا داریم با توجه به اینکه در گذشته ایشان جز هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بودند واشرافیت خاصی به مباحث تامین اجتماعی دارند از توان مجلس برای بهبودی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی برای بهبود عملکرد نیازمند رفع خلا قانونی است، دولت می تواند این مسئله را به بهارستان اعلام کند تا با برطرف کردن مشکلات قانونی، بتوان خدمات بهینه درمانی به بیماران در این مرز و بوم ارائه داد.

عضوکمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد: اجرایی کامل طرح پزشک خانواده گامی استوار برای کاهش هزینه‌های جاری درمانی است.