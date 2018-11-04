به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در فردیس، بابیان اینکه سیزدهم آبان در حافظه تاریخی ملت ایران می‌درخشد، اظهار کرد: این روز به نام مبارزه ملی با استکبار جهانی مزین شده است.

وی در ادامه به پیام راهپیمایی سیزدهم آبان اشاره کرد و گفت: دانش آموزان باید بدانند که چرا در این روز با راهپیمایی می‌آییم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز بابیان اینکه آمریکا و سردمداران طاغوت قبل و بعد از انقلاب با ملت ایران سر جنگ داشته‌اند، تأکید کرد: هشت سال جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و غیره ثمره دشمنی‌های آمریکا و دشمنی‌های آن‌ها است.

وی بابیان اینکه سیزدهم آبان روز مبارزه با آمریکا و دشمنی‌های شیطان بزرگ است، خاطرنشان کرد: دشمنی‌های آمریکا تمام‌نشدنی است. آن‌ها اعلام کردند که ملت ایران چهل‌سالگی انقلاب را نخواهند دید اما حضور مردم چیزهای دیگری را نشان می‌دهد.

قاسمی بابیان اینکه تحریم‌های ظالمانه دشمنان انقلاب نشانگر دشمنی آن‌ها با ملت ایران است، افزود: جوانان و نوجوانان باید بدانند تا برای چه می‌گوییم مرگ بر آمریکا، امروز تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای برای سفرهای نخبگان وجود دارد.

وی تصریح کرد: آمریکا می‌خواهد ما در خدمتش باشیم و در مقابل خواسته‌هایشان تسلیم شویم اما نمی‌داند ملت همیشه درصحنه ایران در مقابل درشتی‌های آن‌ها ایستادگی خواهند کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز تصریح کرد: آمریکا در کشورهای مختلفی چون لبنان، یمن و سوریه با مسلمانان می‌جنگد و ما ملت ایران در مقابل این خوی استکباری می‌ایستیم.

وی بابیان اینکه دشمنان برای ناامید کردن جوانان و نوجوانان از آینده تلاش می‌کنند، گفت: جوانان و نوجوانان کشور جمهوری اسلامی برای پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و همواره علیه دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

قاسمی بابیان اینکه دشمنان با هجمه‌های خبری علیه کشور برای تخریب چهره انقلاب اسلامی در جهان تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که حججی‌های بسیاری برای مقابله با آن‌ها در ایران وجود دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز بابیان اینکه انقلاب اسلامی به ما هویت و جمهوریت داده است، اظهار کرد: امروز سرنوشت ملت ما در دست مردم است. نام مدیر کشور از صندوق رأی درمی‌آید که این مهم آزادی را در کشور نشان می‌دهد.