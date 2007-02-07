بوش به دنبال مقصری برای شکست خود در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت : مقامهای کاخ سفید درحال کم اهمیت کردن مدارک مربوط به نقش ایران در عراق هستند و به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای حل مشکلات خود با ایران می گردند.

"هاوارد لافرانچی" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در فضای تردید درباره اطلاعات و حساسیت بالا برای قدرت نمایی از زمان حمله عراق، لحن محتاطانه تری را نسبت به ایران نشان می دهد. کمتر از یک ماه پیش، بوش در اعلام استراتژی خود اتهامات تازه ای به ایران نسبت داد، اما هم اکنون به نظرمی رسد که بحث درباره ایران به طور مشخصی متفاوت است.

نویسنده تصریح می کند: مقامهای کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) در حال کم اهمیت کردن مدارکی هستند که آمریکا از دخالت ایران در عراق در اختیار دارد. آنها همچنین بر این مسئله تاکید می کنند که آمریکا می خواهد مشکلات با تهران را از طریق دیپلماتیک حل کند.

این مقامها تصریح می کنند که تاخیر تکرار شده در ارائه مدرک علیه ایران که وعده آن داده شده نشان دهنده آن است که دولت آمریکا می خواهد اوضاع به خوبی پیش برود و درباره دخالت آن نه اغراق و نه آن را کم اهمیت برآورد کند.

در ادامه این تحلیل به نقل از برخی کارشناسان آمده است : این ملایم شدن لحن همچنین می گوید که دولت آمریکا هنوز از خاطرات تلاش نامطلوب گذشته خود برای توجیه حمله به عراق رنج می برد و ممکن است دولت آمریکا با هشدار برخی مقامهای نظامی هم درباره خطرات یک رویارویی تصادفی که نتیجه مدیریت بد خصومتهای جدید در قبال ایران است، به این نتیجه رسیده باشد که باید عقب نشینی کند.

به گزارش مهر، نویسنده به زعم خود شواهدی را برای اتهامات آمریکاعلیه ایران نام برده است که عبارتند از :

1- در 11 ژانویه، ارتش آمریکا به کنسولگری ایران در شهر اربیل عراق حمله و شش نفراز دیپلماتهای ایرانی را دستگیر و ابزاری را توقیف کرد که از مشارکت ایران در تهیه تسلیحات قدرتمند تر که در حملات علیه نظامیان آمریکایی استفاده می شود، حکایت داشت.

2- در اواخر ماه دسامبر ایرانیهای دیگری که شامل دو دیپلمات بودند در عراق دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفتند. پس از آن دیپلماتها آزاد شدند.

3- پنج نظامی آمریکایی در 20 ژانویه در کربلا ربوده و کشته شدند؛ مقامهای نظامی آمریکا مظنون شدند که قاتلان که یونیفورمهایی به سبک آمریکاییها پوشیده بودند، یا ایرانی بودند و یا از آموزش ایرانیها سود برده اند.

4. به مدت بیش از یک سال خودروهای مسلح آمریکا هدف جنگ افزارهای قدرتمند قرار گرفته اند.

هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که اطلاعاتی که وی از کربلا مشاهده کرده در رابطه با نقش ایران " مبهم" بوده است؛ وی افزود که نتیجه گیری در تحقیقات بسیار زود است. همچنین نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور میانه هفته گذشته اعتراف کرد:" گفتن درباره اینکه دقیقا چه کسی مسئول حمله کربلا است، غیرممکن است."

در ادامه این تحلیل آمده است: یک مسئله که دولت بوش با آن روبروست این است که بر ایران در زمانی تمرکز می کند که سطح شدت خشونتهای فرقه ای در عراق به اوج تازه ای می رسد. دستگاه اطلاعاتی آمریکا نیز روز جمعه گزارشی را منتشر کرد که نقش ایران را در بی ثباتی عراق کم اهمیت دانست.در این گزارش آمده بود:" احتمالا مشارکت ایران و سوریه عامل اصلی خشونتها و یا جنبه های بی ثباتی نیست ."

نویسنده به نقل از برخی ناظران می افزاید: تمرکز بر ایران خطر این گفته را ایجاد می کند که دولت تلاش می کند تا یک موضع مبهم را انتخاب کند . همچنین اکنون زمان مناسبی نیست که اتهامات مبنی بر دخالت ایران افزایش یابد .

در پایان این تحلیل آمده است:"وین وایت" تحلیلگر سابق خاورمیانه در دفتر اطلاعات و تحقیق وزارت امورخارجه آمریکا درباره دلایل مقابله لفظی با ایران می گوید:" من حدس می زنم که آنها می خواهند ایران را تحت فشار قراردهند تا از موضع خود کمی عقب نشینی کند و این امر فرصتی را برای طرح افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق قرار دهد. اما همچنین فکر می کنم که آنها می خواهند در صورتی که طرح افزایش شمار نظامیان با شکست روبرو شد هدفی را برای مقصر دانستن آن ترتیب دهند و این بخشی از تلاش برای بدنامی مداوم ایران است و بنابراین اگر آنها در مسئله هسته ای ایران را تحت پیگرد قرار دهند؛ مردم آمریکا آمادگی بیشتری برای آن دارند.