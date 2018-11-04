استاندار اصفهان باید از استان انتخاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: بر پایه مصوبه اخیر مجلس فرصت ادامه خدمت از استاندار فعلی اصفهان گرفته شد.

وی با بیان اینکه به همین مناسبت روز جمعه مراسم گرامیداشت از زحمات استاندار را داریم، ادامه داد: وزارت کشور باید فردی را جایگزین استاندار اصفهان کند که از خطه خود اصفهان باشد و ذهنیت و فرهنگ و دغدغه مردم اصفهان را داشته و آشنا به محیط، فضای اصفهان، تمام مشکلات و چالش ها، باشد و توانایی رفع مشکلات را داشته باشد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اظهار اینکه استاندار اصفهان باید بتواند با ایجاد همدلی، وحدت و هماهنگی مشکلات استان را برطرف کند، تصریح کرد: استاندار اصفهان باید بتواند مشکلاتی از جمله رفع خشکی زاینده رود، رفع آلودگی هوا،‌ توسعه حمل و نقل عمومی و اتمام پروژه های نیمه تمام و مشکلات پیش روی توسعه صنایع دستی و حل مشکل بافت های فرسوده را به خوبی مدیریت و به نتیجه برساند.

طرح جامع کاهش آلاینده های اصفهان به فراموشی سپرده شده است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه طرح جامع کاهش آلاینده‌های اصفهان با وجودی که در دوران استانداری سابق اصفهان تهیه و اجرایی شد امروز به دست فراموشی سپرده شده است،‌ گفت: لازم است که اجرای این طرح در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد تا دوباره شاهد پدیده‌ شوم افزایش آلاینده‌ها در شهر اصفهان نباشیم.

وی همچنین برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را حق تمام شوراها در سراسر کشور دانست و افزود: این در حالی است که صدور اجازه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به صورت خاص به شورای شهر تهران داده شده است و ما به وزیر کشور این انتقاد را داریم.

استعفای مدیر کل آموزش و پرورش استان پس از دو ماه کاری

نصر اصفهانی همچنین از استعفای مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان پس از دو ماه کاری خبر داد و گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از ابتدای امسال پس از پایان فعالیت مدیر اسبق آموزش و پرورش به مدت شش ماه به صورت سرپرستی اداره شد و در حالی مدیر کل فعلی را انتخاب کردند که بعد از دو ماه فعالیت استعفا کرد.

وی با گلایه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزیر آموزش و پرورش برای عدم چاره اندیشی جدی در این حوزه، افزود: انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در چنبره مسایل سیاسی و گروکشی سیاسی قرار گرفته است و وزیر آموزش و پرورش خود را ملزم به راضی کردن همه نمایندگان می داند و امیدواریم هر چه زودتر در این زمینه فرد شایسته‌ای انتخاب شود.

نائب رئیس شورای شهر اصفهان با اظهار اینکه برای بار دیگر شاهد بلاتکیفی آموزش و پرورش استان هستیم، گفت: حدود ۸۳۰ هزار دانش آموز و ۶۰ هزار فرهنگی و اولیای دانش آموزان با توجه به شرایط و توانمندی های اصفهان نباید بدون وجود مدیریت واحد رها شود و امیدواریم برای این امر فردی شایسته از بین فرهنگیان استان اصفهان انتخاب شود.