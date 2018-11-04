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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

همزمان با ایران اسلامی؛

فریاد « هیهات منا الذله » بر بلندای بام ایران طنین انداز شد

فریاد « هیهات منا الذله » بر بلندای بام ایران طنین انداز شد

بیجار-همزمان با یوم الله ۱۳ ابان راهپیمایی پرشکوهی با حضور مردم همیشه در صحنه بیجار برگزار شد و فریاد « هیهات منا الذله »بر بلندای بام ایران بار دیگر طنین انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز است، زیرا در چنین روزی دانش آموزان انقلابی توانستند گوهر دانش و آموزش را در آیینه حماسه و دلیری بتابانند و غبار خود باختگی را از سیمای مدرسه بزدایند.

مردم بیجار گروس هم نوا با سایر مردم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خشم و انزجار خود را از استکبار نشان دادند  و امسال نیز در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ، حضورها پر رنگ‌تر از سال گذشته داشتند.

سرمای هوای امروز مردم غیور و ولایتمدار بیجار گروس را از حضور در راهپیمایی باز نداشته و در گوشه و کنار خیابان و در مسیر راهپیمایی، بسیاری دستان خود را مشت کرده و فریاد « هیهات منا الذله » را سر می دهند.

راهپیمایی کنندگان در طول مسیر از میدان طالقانی به سمت میدان فاضل با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل ، مـرگ بر صهیونیسـمو هیهات منا الذله عمق نفرت خود از استکبار را نشان دادند.

در راهپیمایی امروز اقشار مختلف مردم از پیر و جوان تا زن و مرد و تمام  اقشار جامعه حضور داشتند و همه در یک صف متحد بار دیگر از انقلاب اسلامی حمایت قاطع خود را اعلام کردند.

کد مطلب 4449601

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