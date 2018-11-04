ملت سرافراز ایران همیشه آمریکا را دشمن شماره یک می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر امروز در سخنرانی یوم الله ۱۳ آبان در سنندج، اظهارداشت: امروز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز کشتار دانش آموزان پاک و آزادی خواه و شجاع در سال ۱۳۵۷ توسط رژیم خون آشام و طاغوتی پهلوی، دیکتاتور وابسته و نوکر آمریکا است که خدا به خون پاک آن دانش آموزان پاداش پیروزی به ملت ایران عطا فرمود.

وی افزود: امروز سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۲ به دلیل فرمان حضرت امام (ره) علیه قانون کاپیتالاسیون است، یعنی مصنونیت جنایت آمریکایی ها که نشان از روحیه فرعونی دولت آمریکا و ذلت رژیم طاغوت بود.

معاون طرح، برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: امروز سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۷ است که نشان از عزت، سربلندی، سلحشوری و موقعیت شناسی و دشمن ستیزی دانشجویان علیه دشمن شماره یک ملت مومن و آزادی خواه و استقلال طلب ایران یعنی آمریکای جنایتکار، سلطه جو و ظالم است.

عزیزی یادآور شد: اکنون نیز جوانان ما که بزرگترین سرمایه نظام اسلامی ایران هستند بصیر، شجاع، دشمن شناس، دشمن ستیز و مقاوم هستند و همچنان دشمن شماره یک مردم و کشور همیشه سرافراز ایران را آمریکای جهان خوار می دانند و همواره با آنان مبارزه فکری و عملی می کنند و توطئه های آنان را یکی پس از دیگری خنثی می کنند و در صحنه های علمی و پیشرفت پرچم دار هستند.

وی بیان کرد: آمریکا باید بداند که چهل سال علیه مردم رشید ایران توطئه کرد، علیه انقلاب مردمی تلاش کرد، جنایت کرد، اما همه توطئه های آنان نقش بر آب شد و انقلاب اسلامی در نهایت پیروز شد و تا امروز خدشه ای به آن وارد نشده است.

معاون طرح، برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضاییه در ادامه گفت: تحریم علیه ملت ایران که یک جنگ اقتصادی است با مقاومت مردم مواجه شد و با خروج از برجام نیز عهد شکنی، دروغ گویی و خباثت آنها به مردم ثابت شد.

عزیزی اظهارداشت: آمریکا با جنگ رسانه ای که طی سالیان گذشته به راه انداخته، همواره سعی داشته با تفرقه افکنی، دروغ پردازی و فتنه گری علیرغم هزینه های بسیاری که کرده اند، فساد را در جامعه اسلامی ترویج دهند اما در این راه نیز به جایی نرسیدند.

وی افزود: امروز پیروز میدان مردم عزتمند، با کرامت، مومن و انقلابی ایران هستند که همواره نشان داده اند مردمی صلح طلب، عدالت خواه، عدالت طلب، استقلال طلب، دلاور، سلحشور و حامی مظلومان و مستضعفان هستند و در مقابل کشورهای جنایتکاری مانند آمریکا هرگز ساکت نمی نشینند.

معاون طرح، برنامه و بودجه معاونت راهبردی قوه قضاییه یادآور شد: ملت ایران ملتی غیور، دشمن شناس و دشمن ستیز هستند که با ایمان و وحدت در مقابل همه توطئه ها و تحریم های دشمنان نظام ایستاده اند.