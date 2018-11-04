دوران قلدری و زورگویی آمریکایی ها در جهان به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رحیم نوروزیان در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان مشهد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران طی سال های گذشته از هیچ توطئه ای علیه این کشور فروگزار نکرده اند و مردم در این شرایط ما باید پررنگ تر و منسجم تر در صحنه حضور داشته باشند.

وی افزود: مردم، دولت و مجموعه نظام باید در کنار هم قرار گیرند تا دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد و همین ایستادگی ها و عدم همراهی برخی کشورها با آمریکا باعث شد تا برخی دولت ها از تحریم ها نفتی ایران مستثنی شوند.

معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر چنددستگی در نظام بین المللی در مقابل آمریکا ایجاد شده و حتی در داخل این کشور هم نظرات متفاوتی در خصوص سیاست های این کشور دارند و در همین شرایط ملت بزرگ ایران هر حضور بر اقتدارش افزوده می شود.

نوروزیان تصریح کرد:آمریکا باید بداند که دوره قلدری و زورگویی سپری شده است و با این رویه راه به جایی نمی برد و ۱۳ آبان نمادی از پایان یکجانبه گرایی این کشور بود که توسط جوانان انقلابی ایران رقم خورد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل دشمن به دلیل تلاش می کند این دست آورد بزرگ ملت ایران را کم اهمیت جلوه دهد و برای رسیدن به اهداف خود ۱۳ آبان را زمان اعمال دور جدید تحریم ها اعلام کرده اند که در این توطئه نیز شکست خواهند خورد.