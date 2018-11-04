دشمنان ایران اسلامی هر روز خوارتر، ذلیل تر و منزوی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سنندج در گفت و گو با خبرنگاران، اظهارداشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز ۱۳ آبان، بیانگر و نشانه پایداری انقلاب و ایستادگی ملت ایران پای آرمان های امام راحل است.

وی با بیان اینکه حضور و شعارهایی که مردم امروز سر می دهند نشان می دهد هر چه بگذرد اعتماد مردم به انقلاب بیشتر می شود، افزود: دشمنان ایران اسلامی هر روز خوارتر و ذلیل تر می شوند و در حالی که آنها می خواستند ما را در دنیا منزوی کنند امروز خودشان منزوی شده اند و در منطقه تنها مانده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه انزوای آمریکا در منطقه نشانه فروپاشی نظام استکبار جهانی است، ادامه داد: اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر بخواهند از یوغ آمریکا خارج شود باید با ایران باشد و این مایه عزت و نتیجه پایداری و مبارزه چهل ساله ملت غیور ایران با استکبار است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: برای رسیدن به این جایگاه از ابتدای انقلاب تا به امروز هزینه های بسیاری را متحمل شده ایم و جوانان بسیاری را از دست داده ایم، اما قطعا این هزینه ها بسیار کمتر از هزینه هایی است که اگر تسلیم دشمن می شدیم بر کشور ما تحمیل می شد.

وی با اشاره به اینکه ایران در چهل سالگی انقلاب به عنوان کشوری مقتدر در دنیا شناخته می شود، بیان کرد: از جهات مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی امروز ایران اسلامی در جایگاه والایی قرار گرفته است و این نشان از طریقت راه درست با توجه به فرمایشات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری است.