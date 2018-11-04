مردم دشمن درجه یک خود را آمریکا بدانند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمدتقی کرامتی پیش از ظهر یکشنبه در آیین راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان و مسئولان شهرستان از میدان ۱۷ شهریور تا میدان فردوسی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امروز روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری شده و استکبار یعنی گروه یا قدرتی که برای خودش حق مضاعف قائل است و برای رسیدن به حقی که توهم می کند حاضر می شود دست به هر عمل، اقدام و جنایتی ولو به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق دیگر ملت ها بزند.

وی تصریح کرد: این زورگویی و استضعاف از سوی استکبار به ملت های مختلف و از راه های گوناگون، چه مادی و معنوی حتی اگر منافع نامشروع باشد با علو و برتری طلبی برای رسیدن به این منافع صورت می گیرد.

امام جمعه گلپایگان افزود: مسئله استکبار و استکبار ستیزی در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد و ما به عنوان یک مسلمان و شیعه حسینی وظیفه داریم در مواجهه با پدیده ای به نام استکبار در انجام وظیفه دچار قصور نشویم.

وی بیان داشت: پیام امام حسین (ع) مبارزه با ظلم و ستم و برخورد قهرآمیز با عنصری که عزت و ناموس ما را خدشه دار می کند.

حجت الاسلام کرامتی افزود: یک مسلمان انقلابی در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که در رأس آن آمریکای جنایتکار قرار دارد باید پایه گذار این مبارزه به انحای گوناگون در زمان های مختلف باشد، امریکایی که با توسل بر زور و تعدی، دولت ملی و مردمی مصدق را سرنگون و چندی قبل با این خوی دشمن ستیزی به مردم ایران اعلام کرد که در جریان کودتای ۲۸ مرداد دست داشته است.

وی با اشاره به اینکه رژیم شاهنشاهی منحوس تا امکان داشت با امریکای جنایتکار همراهی می کرد و آنها برای حفظ آن رژیم دست به هر جنایتی زدند، گفت: به سبب این جنایت ها، ملت رشید، جوانان فهیم، عاقل و دشمن شناس فهمیده بر اساس توطئه های امریکای جنایتکار در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آنها را که بعد لانه جاسوسی نام گرفت را تسخیر کردند.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی به اراده مردم و با نثار صدها شهید و پیروزی بر ویرانه های حکومت منحوس پهلوی نظام الهی و اسلامی را پایه گذاری کردند، بیان داشت: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل مردی از سلاله رسول الله (ص) پایه گذاری و به پیروزی رسید و با پیروزی انقلاب اسلامی لانه جاسوسی امریکا تسخیر شد که امام راحل این اقدام را انقلاب دوم نامید و تأکید کرد این اقدام بسیار مهمتر از انقلاب اول بوده است.

وی تأکید کرد: با تسخیر لانه جاسوسی امریکا امام خمینی (ره) در دوران تسخیر لانه جاسوسی امریکا پیش بینی می کردند که نکند در آینده کسانی پیدا شوند و این حرکتی را که دشمن را شکست داد و ابهت دروغین او را در هم شکست با اتکا بر اصول دیپلماسی سازگار ندانند که این اتفاق به ویژه در دورانی که راهپیمایی های ۱۳ آبان را در ۱۲ یا ۱۴ آبان برگزار کردند، افتاد.

کرامتی افزود: کسانی پایه گذار این اقدامات بودند که خود از جمله افراد تسخیر کننده لانه جاسوسی بودند لذا باید متوجه باشیم دشمن شناسی وظیفه ای است که قرآن به ما گوشزد می کند و موقعیت شناسی یکی از وظایف اصلی دشمن شناسی است که نباید در تشخیص دشمن اشتباه کرد و این را امام راحل و مقام معظم رهبری بارها به ملت ما گوشزد کردند که مردم دشمن درجه یک خود را آمریکا بدانند و مطلع باشند اسرائیل، عربستان و ... جزو ازناب امریکا هستند.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید شیوه ها و ترفندهای دشمن را شناخت، افزود: امروز جنگ در میدان های متعدد به ویژه اقتصادی از سوی امریکا در جریان است.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اذعان به اینکه وظیفه ما پس از دشمن شناسی و پس از شناخت ترفندهای دشمن استقامت، پایداری و مقاومت در برابر دشمن و توطئه های اوست، گفت: قرآن کریم شرط پیروزی را استقامت می داند و برای اینکه کام ملت شیرین شود و آب گوارای پیروزی را بچشیم راهی جز استقامت، پایداری و از پا ننشستن در برابر دشمنان اسلام نداریم ما می توانیم با حفظ انقلاب و پیشرفت نظام اسلامی بینی دشمن را به خاک مالیده و نعره های شکست دشمن را به وضوح بشنویم.