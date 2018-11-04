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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

صبح امروز یک شنبه؛

نائب رئیس اول مجلس از نمایشگاه ربع رشیدی تبریز بازدید کرد

نائب رئیس اول مجلس از نمایشگاه ربع رشیدی تبریز بازدید کرد

تبریز- نائب رئیس اول مجلس صبح امروز یک شنبه از نمایشگاه ربع رشیدی تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX۲۰۱۸از ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه در تبریز گشایش یافته و امروز میزبان نائب رئیس اول مجلس بود.

مسعود پزشکیان با بازدید از غرفه های مختلف این نمایشگاه و گفتگو با مدیران شرکت های دانش بنیان از دستاوردهای علمی و فناوری ارائه شده در این نمایشگاه دیدن کرد و در جریان مشکلات مختلف و درخواست های فعالان این حوزه قرار گرفت.

وی در این بازدید پای صحبت های فناوران نشست و توضیحاتی را در خصوص حمایت های دولت از شرکت های دانش بنیان و ضرورت ورود جدی فناوران به بخش های تولید ارائه کرد.

کد مطلب 4449642

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