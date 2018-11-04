نائب رئیس اول مجلس از نمایشگاه ربع رشیدی تبریز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX۲۰۱۸از ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه در تبریز گشایش یافته و امروز میزبان نائب رئیس اول مجلس بود.

مسعود پزشکیان با بازدید از غرفه های مختلف این نمایشگاه و گفتگو با مدیران شرکت های دانش بنیان از دستاوردهای علمی و فناوری ارائه شده در این نمایشگاه دیدن کرد و در جریان مشکلات مختلف و درخواست های فعالان این حوزه قرار گرفت.

وی در این بازدید پای صحبت های فناوران نشست و توضیحاتی را در خصوص حمایت های دولت از شرکت های دانش بنیان و ضرورت ورود جدی فناوران به بخش های تولید ارائه کرد.