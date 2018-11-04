صعود تیم فوتبال دانشجویان ایران به جمع ۸ تیم برتر آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، تیم فوتبال دانشگاه جامع علمی-کاربردی در بازی سوم خود در مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال قهرمانی دانشگاه های آسیا با شکست نماینده مالزی به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

دانشجویان کشورمان در این بازی با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی دست یافتند و با سه پیروزی به عنوان تیم نخست گروه A به مرحله بعد صعود کردند.

برای تیم دانشجویان کشورمان در نیمه اول رضا سعیدی، حمزه سازی، هومان امیدی سرغولی، مهران ابدام، ارمین پناهی و رضا نعامی موفق به گلزنی شدند.

پیش از این هم تیم دانشجویان کشورمان موفق به شکست تیم چین و هنگ کنگ شده بودند.

دو تیم برتر این دوره این رقابتها به عنوان نماینده قاره آسیا به لیگ جهانی فوتبال دانشجویان راه خواهند یافت.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال دانشگاه های آسیا ۷ تا۲۰ آبان در کشور چین شهر جین جیانگ برگزار می شود.