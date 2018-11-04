۱۴ ایستگاه خدماتی زائر در مسیر فریمان- مشهد دایر شده است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خیرخواه ظهر یکشنبه در نشست آمادگی استقبال از زائرین دهه آخر صفر اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع امنیت و ایمنی زائرین با هماهنگی دستگاه های خدمات رسان شامل فرمانداری و فرماندهی انتظامی، شهرداری فریمان ، بخشداری، هلال احمر ، پلیس راه و راهور و اورژانس جهت پیشگیری از هر گونه حوادث احتمالی ناگوار و ارائه خدمات بهتر، ۱۴ محل جهت احداث ایستگاه مختلف خدماتی جانمایی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه راههای حوزه استحفاظی فریمان در کریدور شهرستان های شرق خراسان رضوی واقع شده است و حجم قابل توجهی از زائران پیاده استان از این مسیر تردد می کنند، این امر وظایف راهداری را مهم و سنگین تر می کند و به همین سبب راهداری این اداره از مدتها قبل برنامه ریزی های لازم در این خصوص را انجام داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فریمان ادامه داد: هر سال بیش از ۳۸ هزار زائر امام هشتم(ع) در قالب ۱۲۰ کاروان پیاده از سمت فریمان به مشهد مقدس حرکت می کنند.

وی گفت: چهار اکیپ راهداری جهت راهنمائی زائرین و با آمادگی کامل و همکاری دستگاههای متولی جهت کنترل ترافیک زائران بارگاه رضوی در طول مسیر مستقر شده تا آرامش و ایمنی سفر زائرین تامین شود.

خیرخواه بیان کرد: بیش از ۹۰ کیلومتر از مسیر کاروان های پیاده شن ریزی و تسطیح شده و در محل ایستگاههای خدماتی نیز نصب تابلو ها و علائم هشدار دهنده انجام شده است.