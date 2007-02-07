نمایشگاه "از نهضت حسینی تا انقلاب خمینی" گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، این نمایشگاه دارای غرفه هایی همچون تاریخ ، قیام امام حسین (ع)، دارالقرآن و انقلاب است و در بخش جنبی آن نیز غرفه های زیست شناسی ، ادبیات ، طبح غذاهای سنتی ،سوغات استان ها، زمین شناسی و گیاهان دارویی دایر است.

در بخش اصلی غرفه دارالقرآن نمایشگاه که دارای طراحی اسلامی است با ایجاد فضایی معنوی با استفاده از نقالی واقعه عاشورای حسینی را برای دانش آموزان تشریح می کند.

غرفه انقلاب نیز شکل گیری انقلاب از سال 42 تا 75 را در قالب عکس و فیلم به دانش آموزان و بازدیدکنندگان معرفی می کند و از جمله غرفه هایی است که از آن استقبال شایانی شده است.

بخش طبخ غذاهای سنتی و غرفه سوغات استان ها که در آن دانش آموزان با توجه به کتاب های درسی اقدام به طبخ غذا و معرفی سوغات می کنند نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است.

این نمایشگاه که توسط آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در محل این اداره در ابتدای بلوار ماهان برپا شده است تا روز 24 بهمن ماه برای بازدید عموم دایر است.