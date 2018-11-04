استان فارس رتبه اول وقف سلامت را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس موسوی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه اوقاف فارس یک وسعت و پهنای زیادی را در استان مدیریت می کند، گفت: یک سوم موقوفات کشور در استان فارس وجود دارد که بالغ بر ۲۰۰هزار موقوفات متصرفی و غیر متصرفی و همچنین نیز بیش از ۱۰۰۸ بقاع متبرکه و امام زادگان واجد تعظیم در استان است که در سطح کشور رتبه اول را دارد.

وی افزود: مدیریت بقاع متبرکه ۳۳ دفتر نمایندگی در استان دارد که موقوفات و بقاع متبرکه را اداره می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس عنوان کرد: دراستان فارس موقوفات متنوعی وجود دارد و بیش از یک سوم شهر شیراز موقوفه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه از وظایف اصلی ما تثبیت اوقاف است اظهار داشت: در طول سه سال گذشته بالغ بر هفت هزار سند مالکیت اخذ شده و طی کمیسیون که با منابع طبیعی برگزار شد حدود ۶۵ هزار هکتار اراضی به نفع موقوفات سند خورده وهمچنین ۲۰ هزار سند مالکیت اخذ شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه استان در چند سال اخیر در مراسم مذهبی و فرهنگی نقش فعال داشته است تصریح کرد: در سال جاری در ایام ماه مبارک رمضان و ایام محرم و صفر، ۴میلیارد تومان اطعام روضه خوانی داشتیم و ۴ سال است که موکب ما با همکاری بوشهر، برازجان و کهکیلویه و بویراحمد در نقطه صفر مرزی شلمچه از چند روز قبل از مراسم اربعین به زائرین خدمات دهی می کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با بیان این مطلب که یکی از اقدامات اداره اوقاف سمت و سو دادن وقف به سمت نیازهای جامعه است بیان کرد: در این زمان با توجه به شرایط جامعه کار وقف کار سختی است اما شاهد هستیم که فردی مثل حاج محمد حسن کاظمی به همراه دخترش ۱۲۰ میلیارد وقف می کنند و علاوه بر آن دخترش نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت مجتمعی برای راه اندازی مشاغل برای زنان سرپرست خانواده وقف کرد که سال بعد به بهره برداری می رسد.

حجت الاسلام موسوی گفت: موقوفه سید اسماعیل دستغیب در فسا در حوزه بیماری کودکان، موقوفه آقای صیفی در حوزه تحصیلات تکمیلی افراد بی بضاعت از دیگر وقف های جدید که در استان فارس است.

وی همچنین از رتبه اول وقف سلامت استان فارس در کشور خبر داد و گفت: بیمارستان های نمازی، خلیلی،پستچی و شوشتری و درمانگاه های امام رضا و مطهری مکان های وقفی سلامتی هستند خدمات خوبی به مردم ارائه می دهند.

مدیرکل اوقاف فارس اظهار داشت: حدود ۷۰ هزار بیمار به بیمارستان های وقفی شیراز مراجعه و خدمات دریافت می کنند که این خدمات تنها مختص به افراد ساکن شیراز نیست و شامل افراد مراجعه کننده از شهرهای دیگر و خارج کشور نیز می باشد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه از محل موقوفات این مراکز سالیانه ۳ تا ۴ میلیارد تومان تجهیزات خریداری و بیمارستان ها داده می شود تصریح کرد: علاوه بر خدماتی که به افراد بیمار بی بضاعت داده می شود ماهیانه بالغ بر ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون از محل موقوفات مرحوم نمازی به افراد بی بضاعت که توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند پول پرداخت می شود.