حضور مقتدرانه ملت ایران نشان دهنده روحیه انقلابی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دهقان پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در خاش اظهار داشت:حضور مقتدرانه و عزتمند اقشار مختلف ایران اسلامی به ویژه مردم انقلابی خاش نشان از روحیه انقلابی این مردم است.



وی افزود: صبر و پایداری و بهره مندی از بیانات ارزنده رهبر معظم انقلاب عامل اصلی ایستادگی در برابر تحریم ها است.



امام جمعه خاش ادامه داد: تحریم های وضع شده بر خلاف قوانین حقوق بشری است و آمریکا از این طریق به دنبال ایجاد اختلاف در بین مردم است‌.



وی تصریح کرد: اصلی ترین راه برای ایستادگی در برابر فشار دشمن داشتن صبر و حفظ اتحاد است.

وی با اشاره به تاثیر مقاومت و اتحاد مردم ایران و نقش آن در ایجاد دستاوردهای مهم گفت: با گذشت ۴۰ سال از انقلاب بواسطه صبر و استقامت ملت ایران این کشور به دستاورهای مهمی رسیده که مهم ترین آن در حوزه نظامی و دفاعی است.



همچنین مولوی محمدعلی شهنوازی امام جمعه اهل تسنن خاش نیز در این مراسم اظهار داشت:حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان نشانه پیروزی این کشور است.



این روحانی اهل سنت تاکید کرد: باید کشورهای اسلامی با یکدیگر برای ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام متحد شوند.



وی همچنین یاد آور شد: اتخاذ تحریم های ظالمانه قدری از اراده ملت برای همراهی با نظام نمی کاهد و دشمن بداند مردم سرافراز ایران هرگز جلوی آنها سر خم نمی کند.