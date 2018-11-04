حماسه استکبارستیزی ۱۳ آبان در دیر/ حضوری که دشمنان را مبهوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تظاهرات ضد استکباری یوم‌الله سیزدهم آبان امسال با فریاد رساتر و بلندتر مرگ بر آمریکا و مرگ برآل سعود، حماسه ای پرشورتر از قبل را در دیر رقم زد.

امام جمعه دیر در این مراسم، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم این شهرستان، گفت: ملت ایران هرگز تسلیم زورگویی های استکبار نخواهد شد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه ملت ایران در روز ۱۳ آبان به منظور مقابله با سیاست ها و ظلم های دولت آمریکا و ابرقدرت ها در راهپیمایی حضور می یابند و شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند، اظهار داشت: مردم در این راهپیمایی باشکوه، انزجار خود از جنایات استکبار جهانی و توطئه افکنی آمریکا علیه ملت ایران را اعلام کردند.

حسینی با تاکید بر اینکه ،هیج ملتی با سازش با دشمن به اهداف متعالی خود نخواهد رسید گفت: برای غلبه و شکست همه توطئه های دشمن، ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه لازم و ضروری است.

امام جمعه دیر با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه های تفرقه انگیز دشمنان، تصریح کرد: امروز دشمنان سعی دارند تا از طریق فضای مجازی، چهره ای زیبا به منظور سوق دادن افکار عمومی دنیا بر علیه جمهوری اسلامی ایران،از خود ترسیم نماید که حفظ هوشیاری مردم و تدبیر مسئولان در برابر توطئه ها و فتنه های اقتصادی دشمن مورد تاکید است.

حسینی گفت: امت همیشه در صحنه ایران اسلامی، با حضور حماسی خود در ۱۳ آبان ، میثاق مجدد خود با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت دو باره خود را با مقام معظم رهبری را اعلام کردند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه حرکت استکبارستیزی ۱۳ آبان از عاشورا الهام گرفته‌شده است، گفت: مردم ما از عاشورا درس گرفته‌اند که نباید زیر بار ذلت رفت حتی اگر عزت پذیری همراه با مشکلات و دشواری‌هایی باشد و این تفکر مردم ایران اسلامی به مثابه الگویی برای مردم جهان و منطقه محسوب می‌شود.

حضور پرشکوه و مقتدرانه مردم دیر، در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخی محکم و قاطع به دسیسه ها و دشمنی های پی در پی استکبار در طول عمر ۴۰ ساله انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

تحریم ها خللی در اعتقاد ما ایجاد نمی‌کند

فرماندار شهرستان دیر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمریکا بداند با تحمیل فشارها و تحریم ها نمی تواند در اعتقاد ما کوچکترین خللی ایجاد کند.

حمزه اعتماد،با اشاره به اهمیت دوچندان راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، اظهار داشت:خارج شدن آمریکا از برجام و وضع تحریم های ظالمانه از امروز علیه ایران، حضور پر شور مردم را دوچندان کرد.

فرماندار دیر، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم این شهرستان، تصریح کرد: ۱۳ آبان روزی است که استکبار جهانی از حضور مردم ما مأیوس می‌شود چراکه این ملت آزاده یک‌بار دیگر قدرتشان را در برابر دشمنان به رخ می‌کشند.

مقابله با استکبار شناسنامه انقلاب است

رئیس دادگستری شهرستان دیر نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ماهیت سه رویداد مهم ۱۳ آبان بر استکبار ستیزی استوار است.

عیسی نوشاد،بابیان اینکه عاشورا منشاء استکبارستیزی مردم ایران اسلامی است، اظهار داشت: مقابله با استکبار شناسنامه انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شود.

نوشاد، مردم را صاحبان اصلی نظام و انقلاب دانست و افزود: حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان ستودنی است.

رئیس دادگستری شهرستان دیر، با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اتفاق جدیدی نیست و ۴۰ سال است که آنها ما را تحریم کردند، گفت:امسال همبستگی بیشتری بین مردم وجود دارد چرا که دشمن مردم را هدف قرار داده است و هدف اصلی دشمن این بوده است که مردم را از نظام جدا کند و به همین دلیل مردم با شور و اشتیاق بیشتری امسال در راهپیمایی شرکت کردند.

تبعید امام راحل(ره) به ترکیه، شهادت دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی سه مناسبت تاریخی هستند که هرسال باشکوه و اقتدار بیشتر جلوه‌گر مبارزه با استکبار و استعمار برگزار می‌شوند تا نمادی از عزت طلبی مردم ایران باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ،با بیان اینکه آمریکایی ها می گویند امسال نخواهند گذاشت ملت ایران چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیرند گفت: ملت ایران بعد از روز ۱۳ آبان خود را برای جشن های شکوهمند دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده خواهند کرد تا قدرتمند و با شکوه برگزار کنند.

سرهنگ فرهاد آراوند، اظهار داشت:ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار توانسته است، دو رویی و خوی استکباری آمریکا را به جهان اثبات کند و در ۱۳ آبان ماه امسال هم با اعلام نفی سلطه و پایبندی به استقلال کشور و با وحدت و همدلی بیشتر، نقشه های جدید این دشمن دیرینه ملت ایران را در اجرای برنامه‌هایی که علیه ملت آزاده ایران تدارک دیده است، ناکام خواهد گذاشت.

فرمانده سپاه سیداشهدا شهرستان دیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان توخالی و پوچ است.

سرهنگ عیسی داوریان با بیان اینکه، ملت همیشه در صحنه ایران امروز در ۱۳ آبان‌ماه سیلی محکم و خفت‌باری را به دولت آمریکا زدند، اظهار داشت: در مقطع کنونی که دشمن همه تلاش و توان خود را برای ضربه زدن به نظام و انقلاب به میدان آورده است باید با اتحاد و انسجام هر چه بیشتر به پشتیبانی از انقلاب در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشیم.

داوریان با بیان اینکه آمریکا رو به افول و ملت ایران رو به پیشرفت است، تصریح کرد: ملت سربلند ما همانند گذشته در صحنه حضور دارند و تحریم ها نیز نتوانسته در همت والایشان خللی وارد کند و همه پیشرفت های این چهار دهه، از راه ذلت ناپذیری همه ملت ایران اسلامی به دست‌ آمده است که باید قدردان بود.

در پایان این مراسم قطعنامه سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی توسط یکی از دانش آموزان قرائت و حاضرین با شعارهای الله اکبر، مرگ‌ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آن را تایید کردند.

همچنین به مناسبت روز ۱۳ آبان، زنگ استکبار ستیزی در مدرسه شهیده عالیپور دیر، با حضور مسئولان نواخته شد.