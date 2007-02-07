برگزاری نشست سراسری شوراهای صنفی قطعی شد

یاسر مهدی زاده دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان که در نشست اسفند ماه سال گذشته شوراهای صنفی به عنوان میزبان نشست یازدهم این شوراها انتخاب شد، در گفتگو با مهر با تأیید این خبر گفت : روز گذشته در جلسه ای با حضور معاون فرهنگی، معاون دانشجویی، مدیرکل امور دانشجویان داخل، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های بوعلی همدان و تربیت مدرس با برگزاری نشست آتی شوراهای صنفی موافقت شد.

با وجود آنکه نشست یازدهم شوراهای صنفی باید در اسفند ماه برگزار شود اما این زمان به اردیبهشت ماه موکول شده است. دبیر نشست یازدهم شوراهای صنفی عدم برگزاری این نشست در موعد تعیین شده توسط شوراهای را سرمای زمستانی همدان عنوان کرد.