ضرورت حمایت از جوانان نخبه/ برنامه ریزی برای حل مشکلات فناوران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز یک شنبه در بازدید از نمایشگاه ربع رشیدی تبریز با تاکید بر اینکه باید به حرف و درددل فناوران و فعالان عرصه نوآوری و فناوری کشور گوش داد، گفت: برنامه ریزی در این خصوص و کاهش مشکلات آنها ضروری است.

وی با اشاره به اینکه افرادی با نگاه و عمل متفاوت می‌توانند مشکلات کشور را رفع کنند، ادامه داد: در اکثر جاهایی که بازدید کردم، با کارهای خوب و قابل گسترش مواجه شدم که با استفاده از آن‌ها می‌توان مشکلات را مرتفع کرد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه برای ایستادگی در مقابل تحریم ‌ها برگزاری چنین نمایشگاه هایی ضروری است، ابراز داشت: باید به جوانان این کشور بها داد، ظرفیت ها و استعدادهای بزرگی در جامعه جوان کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی باید از ایده جوانان حمایت کرده و برای سرپا ایستادن، گسترش ایده‌ها و ورود جوانان به بازار کمک کنیم، ادامه داد: باید در آینده چندین برابر سرمایه‌گذاری درآمد کسب کنیم.

وی در همین خصوص گفت: البته در کشورمان کمتر به این موضوع توجه می ‌شود.